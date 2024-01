Álvaro Muñoz Escassi se convirtió, el pasado viernes, en el invitado estrella de la décima entrega de ¡De viernes!, el programa del corazón que presentan Bea Archidona y Santi Acosta en Telecinco, dedicado a la crónica social de nuestro país. El ex jinete hizo un repaso por las diferentes relaciones sentimentales que ha mantenido a lo largo de su vida y habló, específicamente, de Anna, la hija que tuvo fruto de una relación esporádica con Mercedes Barrachina Martínez, y de cuya existencia no supo hasta cuatro años después del nacimiento de la pequeña.

«Yo me enteré de que era mi hija cuando ella tenía cuatro años», comenzó diciendo Escassi. «Fui movido por los hilos de su madre. Yo sabiendo que ella era mi hija y ella pensando que yo era su padrino, era un sufrimiento que no soportaba. Llegó un momento en el que tenía que decidir ante los medios si Ana era mi novia o mi hija», añadió después el deportista en referencia a que su primogénita no supo toda la verdad hasta su 19 cumpleaños.

María José Suárez por las calles de Madrid / Gtres

Unas declaraciones, sea como fuere, que no han sentado nada bien a la propia Mercedes y que han puesto, a su vez, en el punto de mira, a María José Suárez, actual pareja sentimental de Álvaro. La modelo y presentadora de televisión española ha sido preguntada, este martes, acerca de las palabras del sevillano en el programa antes citado; aunque sin éxito. María José se ha blindado por completo a la polémica que concierte a su novio y ha evitado pronunciarse también sobre la ex pareja del jinete y su hija. «Estoy bien. No voy a contestar a nada, lo siento, gracias», se ha limitado a decir.

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi llevan más de dos años juntos, aunque lo cierto es que ambos se conocían desde hace mucho más tiempo. De hecho, ambos han confesado que en los tiempos en que la sevillana fue coronada Miss España, en 1996, tuvieron un affaire. Fue en octubre de 2021 cuando la pareja oficializó su romance después de que vieran la luz unas imágenes de los dos muy cómplices y cariñosos. «Es una historia de amor en toda regla. Estamos viviendo el momento y dejándonos llevar», reconoció la modelo.

María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi en un evento en Madrid / Gtres

Mercedes Barrachina carga contra Álvaro Muñoz Escassi

Mercedes Barrachina ha reaccionado muy enfadada a la palabras del padre de su hija, según contó Kike Calleja en el programa Fiesta. «No entiende a cuento de qué vienen ahora estas declaraciones, que está contando la verdad a medias. Todo estaba aclarado después de los problemas que tuvo ella con su familia, que casi le cuesta la separación de su marido».

A pesar de que Mercedes vive en España, no mantiene ningún tipo de relación con Álvaro Muñoz Escassi y, según el colaborador, lo que más le habría molestado «es que la deje de manipuladora», por lo que «a lo mejor sale a aclarar cosas que aún no se han contado».