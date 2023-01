María Fernández-Rubíes da a luz a su segundo hijo

Después de nueve meses de espera, María Fernández-Rubíes ha dado a luz a su segundo hijo en común con su marido, Manu Losada, poniendo así el broche de oro a una familia que ya aumentaba durante el pasado 2020 con el nacimiento del pequeño Nico. Ha sido LOOK el medio encargado de conocer esta buena nueva en exclusiva, sabiendo además que fue anoche cuando la influencer se puso de parto en el hospital Nuestra Señora del Rosario de Madrid para traer al mundo al que se convertirá en el perfecto compañero de juegos de Nico, que ha pesado 3’1 kg.

Este portal también ha podido saber que, pese a la hermeticidad que ha girado en torno al matrimonio durante los últimos meses sobre cuál sería el nombre que pondrían a su próximo hijo, finalmente se han decantado por Patricio, una denominación que tiene sus orígenes en la antigua Roma y que está cargada de historia, razón por la que quizá tanto la creadora de contenido y el odontólogo la han considerado la alternativa perfecta para ampliar una de las familias más queridas del panorama nacional.

No obstante, llamaba especialmente la atención que en las últimas 24 horas, no había ni rastro de María en sus redes sociales. La influencer ha hecho de su cuenta de Instagram su principal diario a la hora de hablar sobre todas las facetas que ha atravesado en su último embarazo, un proceso que ha tenido que compaginar con los recién cumplidos dos años de su primogénito. Una etapa que requiere de todos los cuidados posibles de los dos progenitores del bebé, teniendo en cuenta que se trata de un momento crucial de aprendizaje en el que el niño en cuestión necesita mucho cariño que Fernández-Rubíes ha tenido que compaginar con su trabajo dentro del universo 2.0, donde reúne más de 800 mil seguidores que no se pierden ninguno de sus movimientos.

Precisamente ha sido en la semana 40 de embarazo cuando María ha dado la bienvenida a su segundo hijo, mientras que su primer parto tuvo lugar dos semanas antes de lo esperado. Es por ello que, como ha desvelado varias veces a través de stories, estaba preparada en todo momento para que su bebé llegara al mundo cuando quisiera, habiendo practicado durante este tiempo una serie de ejercicios recomendados y cuidando al máximo sus movimientos.

El nacimiento de Patricio justamente ha tenido lugar en el mismo año en el que está previsto que dé a luz la amiga de María Fernández-Rubíes, María Pombo. Hace casi dos semanas la ex de Álvaro Morata se hacía eco de su segundo embarazo, desvelando posteriormente que está inmersa en la dulce espera de una hija a la que tanto ella como Pablo Castellano llamarán Vega. De esta manera, tanto Fernández Rubíes como Pombo coinciden en las edades de sus dos hijos, habiendo nacido ambos en 2020 y 2023, respectivamente. Algo que probablemente las una aún más si cabe, siendo ya vox pópuli que entre ellas hay una relación amistosa que data de varios años atrás y que ahora podría intensificarse al estar viviendo etapas muy similares en la maternidad.