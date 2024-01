La reacción de María del Monte tras los últimos dardos de Isa P a Isabel Pantoja

En 2022 tuvo lugar un acontecimiento histórico para la crónica social: el reencuentro de María del Monte con Isa Pantoja, la hija pequeña de la tonadillera Isabel Pantoja. Entre ellas había un vínculo muy especial, pero la viuda de Paquirri empezó a tener problemas con María del Monte y no consintió que Isa siguiera en contacto con ella. La joven le llamaba «Nana» y disfrutaban de una estrecha relación, pero todo esto terminó cayendo en saco roto.

Recientemente María ha reaparecido y ha reaccionado a los últimos acontecimientos de Isa. Es su madrina y siempre ha estado pendiente de ella, aunque ha ejercido su papel desde la distancia. La última vez que se vieron fue en Viernes Deluxe, pero la artista se negó a tener una conversación con ella porque no quería hacer partícipes a los espectadores de lo que había pasado de puertas para adentro.

María del Monte en su última aparición / GTRES

«No hables, no hace falta que hables, tú sabes cómo yo soy y aquí no lo podemos hablar, tú sabes lo importante que eres para mí pero este no es el lugar para hacerlo. Tú y yo ya hemos hablado y sabes que me está gustando mucho cómo estás haciendo las cosas», le dijo María antes de fundirse en un apasionado abrazo.

La inesperada reacción de María del Monte

La intérprete de A la sombra de los pinos siempre se ha caracterizado por dar la cara por su ahijada, por eso ha sido tan sorprendente lo último que ha pasado. Ha hecho acto de presencia en la pasarela de moda flamenca We Love Flamenco, un evento que se organiza a beneficio de la Hermandad del Rocío de Sevilla.

María del Monte posando en Sevilla / GTRES

Como no podía ser de otra forma, le han preguntado por las polémicas declaraciones que Isa ha dado en contra de su madre. La colaboradora de Vamos a Ver ha roto su silencio en su revista de cabecera para reconocer que no tiene ningún tipo de relación con Isabel Pantoja. A pesar de que siempre ha contado con el apoyo de María, en esta ocasión la artista ha preferido no pronunciarse.

Su reacción ha sido tajante. Ha guardado silencio cuando ha escuchado hablar de este conflicto. Se ha limitado a sentir con la cabeza y a sonreír de forma amable, pero prefiere no pronunciarse al respecto.

Los dardos de Isa Pantoja contra su madre

Isa Pantoja se ha sincerado en Lecturas sobre los últimos acontecimientos relacionados con su madre. Lo primero que ha hecho ha sido reconocer que no tienen relación, por eso no le importa el bonito nexo que existe entre la tonadillera y Anabel Pantoja. Insiste en que respeta profundamente a Isabel, de ahí que esté tan contenta al verla rodeada de buena gente, a pesar de que ella no forme parte de este vínculo.

Isa Pantoja por las calles de Madrid / GTRES

«Muchos amigos me preguntan si me molesta ver las fotos de ellas dos juntas en las redes, teniendo en cuenta que yo no tengo relación con mi madre, pero me da igual. Porque sé que se hacen una foto ese día, pero luego no hablan. Aunque se llevasen bien, me daría igual. Pero sé que, por desgracia, su relación no va más allá de esas fotos», declara en la citada publicación.

Isa también ha hablado abiertamente de su proceso de adopción y asegura que ahora lo quiere saber todo. «El otro día vino Dulce a casa, vimos unas fotos mías de cuando era pequeña que tenía en un sobre que me había dado Diego Gómez. Hablamos de la adopción. Y dice Dulce: ‘No quiero contarte nada, no es una cosa mía’. Pero ahora lo quiero saber». Es evidente que María del Monte podría arrojar mucha luz en este asunto, pues era muy amiga de Isabel Pantoja cuando la cantante decidió adoptar, pero no quiere verse envuelta en ningún escándalo