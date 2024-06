Mari Ángeles Grajal tiende la mano a los hijos de Jaime Ostos

El 8 de enero de 2022 falleció en Colombia Jaime Ostos, a los 90 años de edad, a consecuencia de un infarto. Desde entonces se abrió una brecha familiar que podría llegar a su fin. Y es que, el reparto de la herencia del difunto torero agravó los problemas entre los hermanos, con dos bandos diferenciados. Por una parte, los dos hijos mayores (fruto de su relación con Consuelo Alcalá) Gabriela y Jaime Ostos Jr. y, por otra, Jacobo, y su madre, Mari Ángeles Grajal.

En medio de la polémica familiar, Mari Ángeles Grajal se ha pronunciado al respecto en un tono conciliador. La neumóloga fue una de las asistentes a la tradicional Corrida de la Prensa, que tuvo lugar este pasado miércoles, 5 de junio, en la emblemática plaza de toros de Las Ventas de Madrid.

Mari Ángeles Grajal en la entrega de la 14 edición de los Premios Taurinos ABC. (Foto: Gtres)

Fue en el marco de esta cita donde Grajal se sinceró con los medios de comunicación. «No quiero saber nada», aseguró sobre el entramado familiar en el que se encuentra. Después, al ser preguntada sobre si los perdonaría (a los hermanos de su hijo), la respuesta de Mari Ángeles Grajal fue clara y respondió con un «sí».

Aseguró también que no es una persona rencorosa. «El rencor es una mochila y yo me he quitado todas las que he podido ya», comentó. Antes de marcharse dejó abierta la posibilidad a una posible reconciliación. «Mi puerta está abierta y ellos lo saben. No tengo que mandar ningún mensaje», sentenció sobre este asunto que la ha colocado en la primera plana mediática.

Mari Ángeles Grajal atendiendo a los medios. (Foto: Gtres)

En octubre de 2023, Jacobo Ostos rompió su silencio en Y ahora Sonsoles. Espacio en el que señaló que le daba mucha pena que no se recordara a su padre como lo que fue, un gran torero y que, por el contrario, se le esté recordando como el detonante de una guerra de hermanos y herencias. «Se tendría que hablar de lo que hizo mi padre, no de la situación familiar» reconoció al mismo tiempo que admitió que no se hablaba ni con Jaime ni con Gabriela desde el pasado mes de julio. «Tenía un trato cordial, pero desde que salió todo esto no», añadió.

Jacobo Ostos en el evento Mujer Fearless en Madrid. (Foto: Gtres)

La entrevista de Mari Ángeles Grajal

A principios de año, en marzo, Mari Ángeles Grajal se convirtió en una de las invitadas de ¡De viernes!, espacio de Telecinco presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona. Fue cuando la doctora también reconoció que había recibido insultos por parte del hijo mayor de su difunto marido. «Me acusa y me ataca de un hecho concreto de que Jacobo es hijo de un amante. Por eso ya no paso. Esto es una difamación y es un delito penal», expresó, indignada.