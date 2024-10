Mari Ángeles Grajal anuncia que ya están entregadas las memorias de Jaime Ostos

La última intervención de Mari Ángeles Grajal ha provocado que su nombre acapare distintos titulares dentro de la crónica social de nuestro país. El 13 de octubre, la neumóloga reapareció en la madrileña plaza de toros de Torrejón de Ardoz en la corrida benéfica a favor de La sonrisa de María presidida por la infanta Elena.

Un libro con mucho significado

Comienza la cuenta atrás para que el libro de memorias de Jaime Ostos vea la luz, aunque, por ahora, no hay una fecha oficial del lanzamiento. Sin embargo Mari Ángeles Grajal ha revelado pequeñas píldoras del ejemplar. «Que se prepare España», expresó en el marco de la cita mencionada en las líneas anteriores.

Mari Ángeles Grajal en un evento. (Foto: Gtres)

A lo largo de las páginas se revelarán algunos de los momentos más entrañables y destacados de la vida de su marido, que falleció el 8 de enero de 2022 en Colombia a los 90 años mientras se encontraba de vacaciones en compañía de un grupo de amigos. «Es una historia preciosa, de contrastes, cosas… Jaime era muy intenso para todo, para lo bueno y para lo malo», comentó. Al mismo tiempo aseguró que «seguro» que hay mucha gente que se ofenderá con lo que se cuente en el libro.

María Ángeles Grajal, en la Feria de abril de Sevilla. (Foto: Gtres)

Guerra familiar

Desde la muerte de Jaime Ostos se abrió una brecha familiar. Y es que, el reparto de la herencia del difunto torero agravó los problemas entre los hermanos, con dos bandos diferenciados. Por una parte, los dos hijos mayores (fruto de su relación con Consuelo Alcalá) Gabriela y Jaime Ostos Jr. y, por otra, Jacobo, y su madre, Mari Ángeles Grajal.

A principios de 2024, Mari Ángeles se convirtió en una de las invitadas de ¡De Viernes!, espacio de Telecinco presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidonda. Fue entonces cuando la doctora reconoció que había recibido insultos por parte del hijo mayor de su difunto marido. «Me acusa y me ataca de un hecho concreto de que Jacobo es hijo de un amante. Por eso ya no paso. Esto es una difamación y es un delito penal», expresó, indignada.

Poco antes de esta intervención de Grajal, en octubre de 2023, Jaime Ostos rompió su silencio en Y ahora Sonsoles, formato en el que señaló que le daba mucha pena que no se recordara a su padre como lo que fue, un gran torero y que, por el contrario, se le esté recordando como el detonante de una guerra de hermanos y herencias. «Se tendría que hablar de lo que hizo mi padre, no de la situación familiar», reconoció al mismo tiempo que admitió que no se hablaba ni con Jaime ni con Gabriela desde julio. «Tenía un trato cordial, pero desde que salió todo esto no», dio a conocer.