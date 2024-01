La salud de Mari Ángeles Grajal hace saltar las alarmas: «Me tuvieron que ingresar por urgencias»

Hace dos años que murió Jaime Ostos, uno de los toreros más reconocidos de la crónica social de nuestro país. Su viuda, la famosa doctora Mari Ángeles Grajal, ha dado una entrevista que ha hecho saltar las alarmas. Ha desvelado que no ha vivido una Nochebuena agradable porque un problema de salud le llevó a urgencias. Sus declaraciones son el tema más destacado del fin de semana.

Mari Ángeles Grajal ha tenido muchos enfrentamientos con los hijos de Jaime Ostos, quienes le reclaman una parte de la herencia del torero. La doctora ha hecho caso omiso a estos ataques y se ha refugiado en su hijo Jacobo, quien no se ha separado de ella esta Navidad. La viuda del torero ha dado explicaciones y ha anunciado que le han tenido que operar en el Hospital de La Zarzuela.

Mari Ángeles Grajal en un evento / GTRES

«El día 24 me tuvieron que ingresar por urgencias para hacerme un bypass iliofemoral porque tenía una insuficiencia circulatoria periférica en la pierna derecha y fue horrible. Casi a vida o muerte», empieza diciendo.

«Desde el día 22 notaba que tenía poca sensibilidad en esa pierna, pero como había estado bailando en una zambomba navideña pensé que era del cansancio, pero cuando me llevaron a Urgencias en el Hospital de La Zarzuela y el doctor Fontcuberta me dijo que tenía un dos por ciento de flujo. Imagínate. Era gravísimo. Me operaron inmediatamente y después pasé tres días en UVI y otros tres en planta. Hoy me creo que soy muy dura, como el Cid Campeador, pues ya estoy andando sobre todo por las mañanas aunque las tardes descanso».

La salud de la viuda de Jaime Ostos

Mari Ángeles Grajal ha asegurado que dejará de fumar en 2024. El susto de salud que ha tenido le ha servido para darse cuenta de que debe cambiar algunas cosas. No obstante, ha dado las gracias a su hijo por lo pendiente que ha estado de ella tras su ingreso hospitalario. Afortunadamente puede presumir de estar muy bien acompañada y esto le aporta mucha seguridad.

Le ha dado una entrevista a la periodista Beatriz Cortázar en ABC ya profundizado en todo esto. A pesar de que siempre ha sido muy discreta, ha decidido sincerarse porque le gusta ir con la verdad por delante.

Mari Ángeles Grajal en la misa por Jaime Ostos / GTRES

«He dejado de fumar y entre el mono de estar once días sin tabaco y tener que asumir que he tenido un factor de riesgo muy grave en mi vida y todas las consecuencias que derivan en mi profesión, pues ha sido asumir mucho en muy poco tiempo. Pero tengo que dar las gracias a mi hijo, a mi hermana y a Pepe Gandía. Con ellos estoy superándolo todo», declara al respecto.

Mari Ángeles vuelve a estar enamorada

María Ángeles Grajal sonriendo / GTRES

Dejando a un lado su problema de salud, Mari Ángeles Grajal ha confirmado que vuelve a estar enamorada. En contra de todo pronóstico, ha recuperado la ilusión gracias a una persona que formó parte del entorno de su marido.

«Fíjate que siempre decía que nunca iba a estar con una persona nueva y lo que ocurre es que Pepe y yo nos conocíamos de antes. Le admiraba y él ha querido a Jaime un montón y han surgido muchas cosas para juntarnos», ha declarado. La doctora se ha sincerado como nunca y se ha convertido en una de las grandes protagonistas de este fin de semana.