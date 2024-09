El peor día de la vida de Julián Muñoz: así fue el arresto de Maite Zaldívar

El 14 de noviembre de 2006 fue el peor día en la vida de Julián Muñoz. Aquel fatídico martes se produjo la detención de Maite Zaldívar. La Policía se llevó detenida a la esposa del ex alcalde de Marbella tras hacer los pertinentes registros en su domicilio. Maite salió en medio de un importante despliegue, y fue acusada de un delito de blanqueo de capitales dentro de la archiconocida ‘Operación Malaya’, que supuso el mayor golpe a la corrupción urbanística en la costa del Sol.

La lluvia arreciaba con fuerza desde el cielo de San Pedro de Alcántara. Maite Zaldívar claudicaba ante las autoridades. Tapada casi totalmente con un chubasquero con capucha y gafas de sol, la mujer del que fuera alcalde marbellí se introdujo en el coche patrulla. Aquel instante se hincó en el corazón de Julián Muñoz, tal y como le ha contado a Santi Acosta en su entrevista póstuma.

Maite Zaldívar es detenida en su casa en 2006. (Foto: Gtres).

Ese arresto no conllevó la entrada en prisión de Maite Zaldívar. Pasadas unas horas quedó en libertad tras pagar 90.000 euros de fianza . El juez instructor, Miguel Ángel Torres, consideró que pudo haberse beneficiado de la titularidad de bienes y haber obtenido dinero cuyo origen «no puede ser otro que la actividad ilícita desplegada» por Julián Muñoz que «podría estar disponiendo de importantes cantidades de efectivo que introduce en el mercado por técnicas propias de las actividades de blanqueo de capitales».

18 años después y 20 días antes de morir, Julián Muñoz quiso liberarse públicamente del daño que le hizo ver cómo su mujer era procesada. La expareja de Isabel Pantoja define su vida como «un cántaro lleno que lo vacíamos absurdamente. Cuando nacemos lo tenemos lleno de felicidad, y nosotros vamos vaciándolo con tonterías. Cuando te has dado cuenta, te queda poco…». Fue su caso. Y por ello, no duda en definir su peor momento. Y no, no es la cárcel: «En la prisión te recomponías. El peor momento fue cuando detuvieron a Maite. Ver a mis yernos y a mis hijos, fue malísimo, horroroso».

Maite Zaldívar entrando a la cárcel en 2014. (Foto: Gtres).

El episodio narrado por Julián Muñoz tan solo era el inicio de una pesadilla que finalmente sí dio con Maite Zaldívar entre rejas. En octubre de 2014 ingresó en la cárcel para cumplir una condena de dos años y medio por blanqueo de capitales, dentro de un procedimiento en el que también fueron condenados Isabel Pantoja, Julián Muñoz, su hermano Jesús Zaldívar y otras tres personas. No sería hasta agosto de 2016 cuando saldría en régimen de semilibertad tras obtener el tercer grado.

Precisamente, para Isabel Pantoja también tuvo Julián Muñoz unas durísimas palabras antes de fallecer: «Ella no quería trabajar, era muy interesada. Yo le daba dinero todos los meses. La Pantoja me costó 90 millones de pesetas. Mi patrimonio, poco o mucho, se lo quedó enterito. Fue mi perdición. Me dejó tirado en la puta miseria». Y así se cierra para siempre una de las más polémicas y grandes historias de la prensa rosa.