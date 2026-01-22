Marc Giró ha confesado que es alcohólico. El presentador, cuya etapa en la cadena pública ha llegado a su fin, ha sorprendido al despedir Late Xou al contar su testimonio más difícil y personal en el que ha reconocido que tuvo un problema con la bebida.

A punto de comenzar una nueva andadura profesional en Atresmedia, el comunicador ha reconocido que «es alcohólico» pese a que muchas personas desconocieran esta adicción que marcó un antes y un después en su vida. «Todavía hay gente que me dice que cómo que soy alcohólico. De los alcohólicos hay dos tipos, los que siguen bebiendo y los que ya no beben. Yo soy del segundo grupo, de momento. Los que les pasa a muchos alcohólicos que siguen bebiendo no creen que lo sean».

Marc Giró. (Foto: Gtres)

Ha sido entonces cuando Giró, haciendo uso de su sentido del humor, ha querido hacerle una petición a la audiencia. Y no solo a los telespectadores, sino también a las personas con las que coincidirá en futuras reuniones o celebraciones: «Voy a hacer una serie de peticiones. A ver, si en una celebración detectan a alguien que no beba alcohol, por favor, no insista para que lo haga, porque es posible que usted esté delante de un alcohólico».

La petición de Marc Giró a su entorno

El presentador ha explicado en este monólogo, que ha entonado minutos después de cantar La Internacional, el motivo por el que «los alcohólicos confesos» no pueden ni siquiera oler bebidas con esta sustancia: «Si los alcohólicos confesos supiéramos beber una copita y ya, si supiéramos simplemente mojarnos los labios y hacer chin chin, si supiéramos degustar un buen vino y apreciar su sabor, su textura, su aroma, su apariencia, si supiéramos beber mientras disfrutamos de una buena y relajada conversación adulta. Si supiéramos hacer todo eso, no seríamos alcohólicos. Seríamos Carrie Bradshaw de Sexo en Nueva York».

Marc Giró se sincera en #LateXou: es alcohólico. Por eso, hace una serie de peticiones a quienes no conciben que un adicto no quiera mojar sus labios, aunque solo sea para realizar un brindis Puedes ver el programa completo en #RTVEPlay pic.twitter.com/fWPfY3xe8h — RTVE Play (@rtveplay) January 21, 2026

El presentador ha insistido, además, en los peligros que puede suponer para él y otras personas probar bebidas alcohólicas: «Detrás de esa copita que usted insiste en que nos tomemos, los alcohólicos, vemos otra copita. Y detrás de esa otra y otra. Y otra más. Y así copita tras copita hasta llegar a un océano de ginebra, calimocho, vodka… en el que ahogarnos por fin. Tampoco se escandalicen y ahí va otra petición si de pronto en un cumpleaños brindamos con agua. Pero bueno, ¿cómo brindas con agua, que eso trae muy mala suerte? Cariño, la mala suerte la va a tener la persona que se cruce contigo. Te lo pido por favor, que no entiendes por qué no bebo alcohol en la boda de mi prima Covadonga, que según tu particular visión de la jugada, solo se soporta gracias a la ebriedad».