Mar Flores atraviesa uno de los peores momentos de su vida. El pasado miércoles saltaba la noticia de que su hijo, Carlos Costanzia, había sido condenado a cumplir 21 meses de prisión por un delito continuado de compraventa de coches de lujo. Sin duda una información que, a juzgar por las primeras palabras de Mar Flores, ocasionaron un gran varapalo emocional a la familia. «Estoy destrozada por lo ocurrido con mi hijo mayor, pero tengo cuatro hijos más y tengo que seguir adelante, trabajando», manifestaba en la revista ¡Hola!, añadiendo que no quedaba otra opción que la de acatar lo que dictamine la justicia.

Aunque según anunció en un principio, esas serían las primeras y las únicas palabras que realizaría públicamente sobre el asunto, lo cierto es que finalmente no ha sido así. Era la pasada tarde del jueves cuando la modelo volvía a hablar, mostrándose completamente hundida y destrozada ante las cámaras del programa de Atresmedia, Y ahora Sonsoles. «Recibo la noticia de la sentencia hace unos días y lo afronto con mucha serenidad y tranquilidad, pero con mucho disgusto», comenzaba a decir. «Yo creo firmemente que mi hijo es inocente. Le han utilizado como persona conocida y como lo buena persona que es», apuntaba, reiterando de nuevo en que su hijo no estaba involucrado en lo que dicta la sentencia.

Mar Flores en el programa ‘Y ahora Sonsoles’/ Atresmedia

Hacía hincapié en que en ningún momento iba a negar la realidad ya que señalaba que «todo lo que se ha publicado por ahora es verdad» pero, no obstante, eso no implica que no le doliera como madre: «Todo lo que se publica de los hijos duele, que los hijos duelen más que las cosas que le pasan a uno mismo», explicaba. Proseguía compartiendo el duro momento que ha vivido al tener que contárselo al resto de sus hijos más pequeños. Por otro lado, recogía que su objetivo era transmitir en todo momento fuerza y valores esenciales a sus hijos, aunque reconocía que esta nueva etapa entre rejas iba a suponer un gran golpe en la carrera profesional de su primogénito: «Yo espero que pueda desarrollarse como persona y como profesional con los mismos derechos que tiene cualquier persona», decía emocionada, manifestando que deseaba que cuando finalizará todo, su hijo pudiera salir más reforzado.

Carlo Constanzia paseando. / Gtres

Estas nuevas declaraciones por parte de la modelo vuelven a seguir la estela que siempre ha llevado a cabo en la esfera pública, la cual se basa en hacer frente a todo tipo de rumores y acusaciones que señalan directamente su nombre y el de su familia. Es por eso por lo que Mar Flores ha decidido no ocultar en ningún momento este duro varapalo emocional al que tendrá que hacer frente a partir de ahora. Por el momento, se desconoce cuándo será la fecha exacta en la que Carlo ingrese en prisión. De acuerdo con lo publicado por la revista Semana, Carlo habría solicitado la suspensión de la pena al ser una condena inferior a dos años pero, al tener varios antecedentes de delitos contra la seguridad y vial y el orden público, la solicitud habría sido denegada.