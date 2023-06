Carlo Constanzia revela toda la verdad sobre su posible entrada en prisión

Pese a estar inmerso en su trayectoria profesional en la pequeña pantalla, Carlo Constanzia podría no estar viviendo su mejor momento frente a la Justicia. Era hace unos meses cuando el hijo de Mar Flores era señalado al caber la posibilidad de que fuera a prisión por un presunto delito de estafa continuada, enfrentándose a una pena de nueve años. Una situación que no parece preocuparle en absoluto, y así lo ha demostrado él mismo cuando ha sido captado por las cámaras de Gtres mientras paseaba.

A lo largo de esta misma tarde, el intérprete de Toy Boy ha tenido oportunidad de hablar largo y tendido sobre este asunto guardando en todo momento la compostura: «Todo muy bien, muchas gracias», comenzaba explicando, para después alegar que lo de los nueve años de cárcel «es mentira»: «Ya están las denuncias pertinentes hechas y ya está», aclaraba, manteniendo un semblante pacífico para demostrar que no se trata de un tema que esté perturbando sus pensamientos, estando plenamente centrado en todos los proyectos que tiene entre manos.

Muchos de estos objetivos laborales no solo están ligados al ámbito cinematográfico, sino también al musical. Y es que, el joven sacaba a la luz durante el pasado mes de febrero una nueva canción con Ajotaerre bautizada como Mi Negritta (Remix): «Ahora vienen más. Vendrá mucha música a partir de ahora, no podemos contar nada por ahora», admitía, con mucha ilusión y dejando entrever que ni los rumores negativos hacia su persona podrán empañar el buen momento que está viviendo. Una situación favorecedora de la que no solo él es partícipe sino también uno de los pilares fundamentales de su vida: Mar Flores. La tía de Laura Matamoros permanece muy unida a su hijo, razón por la que no resulta extraño que ambos se dediquen palabras de cariño siempre que las cámaras se lo permiten: «Muy bien, divina como siempre, todo estupendo», revelaba el propio Carlo, haciendo referencia a su progenitora.

De esta manera, Constanzia ha despejado todas las incógnitas existentes a los reporteros sobre su supuesta estafa, la cual gira en torno a los 93 mil euros. Un engaño que habría llevado a cabo a través de un negocio familiar relacionado con la compra y venta de coches de alta gama que sacaba a relucir Semana, asegurando que ya cinco personas habrían interpuesto denuncias que habrían sido clave para dar paso a una investigación sobre el protagonista en cuestión, el cual, según el medio citado, estaría dispuesto a «devolver lo adeudado», o así se lo confesaba a uno de los denunciantes: «He estado hablando con mi padre y con los abogados y estamos viendo cómo resolver la situación. Por mi parte el dinero se va a resolver sin problema. En cuanto sepamos cómo hacerlo, lo haremos (…) Me he encontrado con una cosa más grande de la que imaginaba y lo único que quería era demostrar a mi padre que podía tener yo mis propias ganancias», citaba la revista. Ahora, habrá que esperar para saber si todo queda en un susto para Carlo o si las cosas se le complican más de lo esperado.