El contratiempo de Laura Matamoros como madrina de la boda de su padre

Tan solo quedan unas horas para que tenga lugar una de las bodas más esperadas del año. Esta no es otra que la de Marta López Álamo y Kiko Matamoros, dándose así el colaborador de Sálvame por tercera vez en su vida el «sí, quiero». Una fecha especialmente marcada en el calendario de los novios y para la que tanto ellos como sus más allegados llevan preparándose varios meses, entre los que está una de las hijas del tertuliano, Laura Matamoros.

La influencer no ha querido dejar pasar la oportunidad de hablar con su millón de seguidores en Instagram sobre el gran día de su progenitor, el cual para ella ha estado marcado por un gran inconveniente de última hora relacionado con el vestuario: «Cosas que solo me pasan a mí y que no me había enterado porque yo estaba muy in con mi vestido de madrina», comenzaba explicando a través de stories, haciendo referencia al gran papel que cuenta en esta ceremonia: «Ahora resulta que el dress code son dos vestidos, así que nada, me voy corriendo a ver si me da tiempo a buscar un vestido para la fiesta. En fin, estoy temblando», zanjaba. Unas palabras con las que demuestra estar nerviosa no solo por ver a su padre vestido de novio, sino también por este inesperado giro de los acontecimientos que se está viendo obligada a afrontar a consecuencia de un despiste a la hora de leer la invitación nupcial.

Anita Matamoros pone tierra de por medio

De esta manera, la creadora de contenido ha demostrado que será una pieza clave en la boda de Kiko, estando junto a él en uno de los días más especiales de su vida y dejando entrever que poco o nada queda ya de las rencillas que en su día les distanciaron. Por su parte, quien no parece tener ningún tipo de intención de acudir a este enlace es su hermana pequeña, Anita, la cual hace unos minutos ha puesto rumbo a Barcelona desde Madrid en compañía de un amigo. Un movimiento con el que ha evidenciado que no está entre sus planes el de acompañar al ex de Makoke en su gran día, sobre todo teniendo en cuenta que la relación entre ellos no ha sido muy buena.

Sea como fuere, si algo está claro es que el Hotel Ritz se vestirá de gala poco más tarde de las 17:00 horas para acoger la llegada de Matamoros, de su todavía prometida y de todos los seres queridos que les han querido acompañar en un momento tan feliz, entre los que estarán algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional al ser el ex concursante de Supervivientes una figura muy destacada dentro de Telecinco. Todos ellos tendrán oportunidad de presenciar cómo los novios ponen el broche de oro a cuatro años de noviazgo con su paso por el altar, habiendo permanecido unidos contra viento y marea.