6Mar Flores podría estar ilusionada de nuevo en el amor. La modelo, que es muy discreta a la hora de hablar sobre su vida íntima, ha sido vista en Menorca junto a un joven al que ha querido proteger de las cámaras. recientemente, la madre de Carlo Costanzia ha volado hasta las Baleares para un evento de la firma Mar Lo Mon y, aunque ha posado ante las cámaras, no ha querido pronunciarse sobre nada más allá de su profesión. Una máxima que ha sido así siempre y en la que permanece ahora más que nunca y tras la llegada al mundo de su primer nieto.

Todos los detalles de la nueva ilusión de Mar Flores

Hace solo unas semanas, Mar Flores estuvo en el centro del ojo mediático debido a unas declaraciones de su consuegra, Terelu Campos. La primogénita de la siempre recordada María Teresa Campos destapó el regalo que recibió el pasado mes de diciembre por parte de la modelo. «Su estilo de vida y la mía son muy diferentes. Mar es una mujer dedicada a la imagen de las grandes marcas, una gran modelo, está estupendísima. Me aliaría con el diablo por estar la mitad de bien que Mar Flores (…). Mar me mandó un regalo en navidad, una flor de Pascua a casa de mi hija, le pedí su teléfono a Alejandra y le envié un mensaje muy bonito para darle las gracias y ella me respondió con otro precioso. Un mensaje de felicidad por nuestro nieto. No hay ningún problema entre nosotras», dijo la tertuliana.

Mar Flores por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Desde el primer momento, la madre de Carlo Costanzia hizo caso omiso a la exclusiva de su consuegra en Diez Minutos. Lo único que dijo al respecto fue que su familia era mucho más normal de lo que la gente se imaginaba. Además, Alejandra Rubio tampoco vio con buenos ojos que su madre hablara públicamente de su suegra, que siempre ha estado al margen de la crónica social. «No era necesario, se ha equivocado. Creo que no hay que darle explicaciones a nadie de lo que pasa en nuestra familia. No me parece bien. Creo que se ha equivocado», dijo la colaboradora de Vamos a ver.

Mar Flores y Elias Sacal en la isla de San Bartolomé a finales del 2024. (Foto: Gtres)

Por su parte, Mar está completamente al margen de lo que dicen en ella en televisión y, aunque en el pasado sí que formó parte del medio, lo cierto es que ahora está completamente alejada y exclusivamente da entrevistas para hablar sobre ella o de su trabajo. De hecho, aunque en alguna ocasión ha hablado sobre su vida personal, ahora es una parcela de su vida que cuida y mucho. Prueba de ello es que tras romper con Elías Sacal, su última pareja, la modelo parece estar viviendo una historia de amor clandestina. Según el medio citado anteriormente, Mar fue hace unos días a Menorca para un evento. La modelo, según apuntan, no llegó en solitario a la isla, si no que lo hizo con un joven que no acudió a la celebración y que la esperó en el hotel.