Mila Ximénez siempre mostró un cierto recelo hacia Claudia Rodríguez, la actual esposa de su exmarido, Manolo Santana. La vehemencia con la que la sevillana se expresaba en cada una de sus intervenciones televisivas no sentaba nada bien a quien desde hace tiempo es la sombra del extenista. Tanto que en ocasiones sentía que atentaba contra su honor e intimidad. Es por eso que quiso poner el asunto en manos de la justicia.

Ni tan siquiera el fallecimiento de Mila ha hecho que cese la batalla en los tribunales. La única novedad es que ahora debería ser su hija, Alba Santana, la que acarree con las posibles consecuencias de las demandas, ya que se trata de la heredera legítima de la demandada. Aún se desconoce qué determinación tomara la colombiana, pero si todo sigue adelante, la hija de Mila Ximénez podría tener que pagar los costes del proceso.

Para responder a todas estas cuestiones, quién mejor que la propia Claudia Rodríguez ha sido localizada saliendo del club de tenis de Manolo Santana, al que acude con asiduidad por su trabajo en la gestión del centro, acompañada de dos hombres que parecían ser de su más absoluta confianza. Fue ese el momento en el que las cámaras de Gtres la preguntaron por su decisión final, así como por el estado de salud de su marido.

Intento en vano. La mujer de Santana ha seguido con su comportamiento habitual de no querer dar más explicaciones de las estrictamente necesarias. ¿Cómo está Manolo Santana? Silencio. ¿Sigue adelante con la demanda interpuesta a Alba? Silencio. ¿Sabe que le puede repercutir negativamente a su hija Alba? Más silencio. Claudia Rodríguez no respondió a ninguna de las preguntas que la prensa la formuló, aumentando más -si cabe- el impenetrable hermetismo existente en la pareja.

Así las cosas, hay dos escenarios abiertos. El primero sería que Claudia abogara por retirar la demanda, para lo que debería solicitar el archivo y sobreseimiento del procedimiento mediante un escrito al juzgado. Así daría carpetazo a este espinoso asunto. Si por el contrario opta por continuar el pleito, las consecuencias podrían asumirlas tanto la hija de Manolo Santana como otros colaboradores de ‘Sálvame’ que supuestamente habrían atentado moralmente contra Rodríguez.

No es ningún secreto que la relación entre quien fuera campeón español de tenis y la malograda colaboradora no eran buenas. Sin embargo, llegaron a lograr un entendimiento, entendido como un pacto de no agresión, para no perjudicar a la hija que tienen en común. Incluso la andaluza se mostró agradecida a Santana pese a la animadversión que les separaba: «Reconozco que ambos nos casamos a la ligera. Los dos salíamos rotos de relaciones anteriores y nos casamos por convivir. He de decir, aunque no quiero hablar de él, que se portó muy bien. Aquello no funcionó por muchos motivos, entre ellos por mucha culpa mía. Él me dio mucha libertad y yo la gestioné mal, pero le agradezco haberme dado mi mayor tesoro: mi hija Alba», dijo durante la curva de la vida de ‘GH VIP’

Sorprendentemente, desde que Mila Ximénez falleciera han circulado rumores de que Manolo Santana podría no haberse enterado puesto que no se ha pronunciado respecto a la muerte de la madre de su hija.