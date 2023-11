Malú abre el álbum de su divertida escapada mientras Albert afianza su nueva historia de amor

Albert Rivera y Malú se conocieron en una fiesta que organizó Alejandro Sanz en diciembre de 2018. Los rumores no tardaron demasiado en ponerse en circulación y finalmente se terminó confirmando la buena noticia: el antiguo líder de Ciudadanos y la cantante habían iniciado un noviazgo. Esta historia estuvo repleta de polémica desde el primer momento. No fueron pocos los que hablaron de crisis nada más iniciarse el romance. Hace unos meses el periodista Luis Rollán, íntimo amigo de Malú, confirmó que la relación se había acabado.

Malú posando en un evento / GTRES

Albert Rivera está molesto porque en muy poco tiempo se le ha relacionado con varias mujeres, pero hay una que destaca sobre el resto. Su último movimiento demuestra que sea enamorado de la influencer Carla Cotterli, una joven de 35 años que tiene su propio negocio. Carla está al frente de The Cotton Brand, una marca que cada vez tiene más presencia. Su papel en la crónica social ha ganado mucha repercusión en los últimos tiempos, sobre todo desde que se desplazó al tanatorio cuando falleció el padre de Albert.

El abogado contó con el apoyo de Carla, quien estaba pasando unos días de vacaciones en Tarifa con sus amigas. La empresaria coincidió con Malú. La cantante ya se había separado de Albert, pero no le dejó solo en un momento tan complicado y viajó hasta Málaga para ayudar en todo lo posible. La artista siempre estará unida a Rivera porque tienen una hija en común, pero están haciendo vidas completamente diferentes.

La foto de la última escapada de Malú a París

Malú durante su viaje a París / Instagram

Malú siempre ha sido discreta con su vida privada e intenta utilizar sus redes sociales con fines promocionales, pero ha hecho una excepción por un motivo de peso. Ha viajado a Disneyland París y ha compartido esta excursión con sus seguidores. Este gesto recuerda a lo último que ha hecho Albert Rivera, quien ha pasado unos días en Marruecos con Carla Cotterli y también ha compartido muchos detalles. Eso sí, se esforzó para que la creadora de contenido no saliera en ninguna de sus fotos.

La sobrina de Paco de Lucía ha escrito un mensaje explicando su experiencia en París. «Sin duda un viaje mágico que espero repetir muy pronto. Donde los sueños se hacen realidad para todas las edades. Gracias @disneydestinos por enseñarme y compartir conmigo unos días maravillosos en disneyland París». La ex de Albert Rivera se ha escapado a Francia para disfrutar de una experiencia que promete que ha sido inolvidable.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Malú (@_maluoficial_)

Albert Rivera afianza su relación con Carla Cotterli

Albert Rivera en Málaga / GTRES

Carla Cotterli ha sido la encargada de organizar el viaje a Marruecos a través de una agencia que lleva su nombre. Ha organizado este evento para dar publicidad a una conocida marca de zapatos, así que el fin de esta excursión estaba relacionado con cuestiones laborales. Pero la empresaria ha encontrado tiempo para disfrutar de la presencia de su novio, quien ha evitado posar con ella en Instagram. Albert no ha publicado fotos de Carla, pero queda claro que los dos han estado en el mismo sitio y al mismo tiempo.

El exlíder de Ciudadanos y Malú vuelven a tener algo en común. Los dos se han esforzado siempre por guardar las distancias y no exponer su vida privada y ahora han hecho comentarios sobre sus respectivos viajes. «Qué experiencia tan impresionante ha sido este viaje. Conducir en las dunas de los desiertos de Erg Chebbi y Erg Chegaga es algo mágico, único. Ha sido mi primera vez, pero no será la última, he disfrutado como un niño», ha escrito Albert tras regresar de Marruecos