Malú apoya a Albert Rivera en su momento más difícil

Albert Rivera está pasando uno de los momentos más complicados de su vida tras conocerse la noticia de la muerte de su padre. Agustín Rivera ha fallecido este fin de semana a los 71 años en Málaga, donde residía, a consecuencia de un problema de corazón. El ex político, que se encontraba de viaje en Londres cuando ha conocido la triste noticia, se ha trasladado inmediatamente a la ciudad andaluza, que ha acogido el tanatorio.

Albert Rivera en el tanatorio de Málaga. / Gtres

Han sido muchas las personas que se han acercado hasta el tanatorio de Málaga para arropar a Albert Rivera en este complicado momento, entre ellas, la cantante Malú. La ex pareja de Rivera no ha querido dejar solo al padre de su hija en este duro trance y, ha acudido al tanatorio para darle el pésame.

Esta aparición de la artista en el tanatorio se ha producido apenas unos días después de que Malú ofreciera una extensa entrevista a una revista en la que por primera vez hablaba a corazón abierto de su ruptura. A pesar de que tanto ella, como Albert Rivera han sido muy discretos tanto no solo con su relación, sino también con su posterior separación, esta vez, la hija de Pepe de Lucía no ha dudado en pronunciarse sobre este tema. Malú aseguró que había luchado por su romance, aunque comentó que, en ocasiones, «crees en algo y luchas por ello con todas tus fuerzas. Pero a veces no se da. Y no es culpa de nadie, no es malo ni bueno, sucede sin más. Hay que tratar de entenderlo y asumirlo de la mejor forma posible», recalcó la cantante.

La cantante Malú con su madre en Málaga. / Gtres

En esta entrevista, la hija de Pepe de Lucía ha comentado que no entiende muy bien todo el revuelo que se ha generado por su ruptura, porque «no es la primera, ni la última persona que se separa». Asimismo, considera que ninguno de los dos tiene la culpa, ya que ambos intentaron solucionar las diferencias que les separaban.

La hija de Pepe de Lucía no entiende que se haya generado tanto revuelo con su ruptura. «No soy ni seré la primera ni la última persona que se separara», ha explicado en una entrevista para Elle. Después ha aclarado que tanto ella como Albert Rivera han intentado solucionar las diferencias que les distanciaban, pero no ha podido ser. Por eso cree que ninguno de los dos tiene la culpa.

La cantante Malú con su madre en Málaga. / Gtres

El que sí ha hablado ante los periodistas que esperaban a las puertas del tanatorio ha sido Albert Rivera. El que fuera líder de Ciudadanos se ha acercado un momento a los medios que estaban a las puertas del tanatorio, aunque apenas podía articular palabra y simplemente ha dado las gracias antes de volver al interior del edificio.

Un verano complicado

Las últimas semanas están siendo complicadas para el ex político. Albert Rivera lleva varios días en el foco mediático a consecuencia de su situación sentimental. Tras ser fotografiado en Ibiza junto a la actriz catalana Aysha Daraaui, el entorno de Rivera desmentía que entre ellos hubiera ningún tipo de relación. Sin embargo, poco después, los medios le pillaban disfrutando de una escapada con la diseñadora e influencer Carla Cotterli, con la que sí estaría manteniendo una relación.