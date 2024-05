El sorprendente motivo por el que Madonna ha roto con su novio el boxeador Josh Popper

No llevaban demasiado tiempo juntos, pero la pareja formada por Madonna y el boxeador Josh Popper no parecía tener ningún problema. Sin embargo, la cantante vuelve a estar soltera y el motivo va a sorprender a muchos: no puede compatibilizar su carrera con su vida sentimental. Fuentes cercanas han asegurado que el deportista y la estrella musical han acabado en términos amistosos, pues entre ellos no ha sucedido nada grave.

Madonna ha atravesado un año complicado debido a su estado de salud y durante todo este tiempo ha contado con el apoyo de Josh. La artista pensó que lo mejor para ella era tomarse la vida con más calma y se tomó un pequeño descanso después de haber estado en la UCI por una «infección bacteriana grave». No obstante, su carrera continúa siendo una de sus grandes pasiones, así que en cuanto tuvo fuerzas retomó sus compromisos.

Madonna, haciendo ejercicio. (Foto: Gtres)

La cantante intentó cuidar su relación con el boxeador, a quien conoció gracias a su hijo David. Sin embargo, en los últimos meses no han podido verse demasiado y ha llegado a la conclusión de que lo más justo era cortar con él.

Sus seguidores se han quedado realmente sorprendidos e incluso han contactado con ella a través de las redes, pero Madonna prefiere guardar silencio.

El motivo de la ruptura

El diario The Sun ha puesto encima de la mesa el motivo de la ruptura. «Apenas ha visto a Josh durante meses porque su agenda es muy ajetreada», ha relatado una persona que está muy cerca de la artista. Esta misma fuente insiste en que Madonna sí estaba a gusto con Josh, pero sus deberes profesionales le han ido mermando la pasión.

Madonna, durante uno de sus conciertos. (Foto: Gtres)

«Las cosas simplemente se esfumaron. Realmente no hay nada malo, todavía se quieren. Por el momento su relación no parece viable y han enfriado las cosas, pero siguen siendo amigos». Entre ellos, tal y como ha afirmado el entorno, continuará existiendo una relación cordial.

Uno de los momentos más importantes del noviazgo tuvo lugar en 2023, cuando Madonna celebró su 65 cumpleaños en una ostentosa fiesta en Portugal. Hasta allí se desplazó su novio, quien conoció por fin a su hijo mayor, Rocco Ritchie. Es una de las pruebas que demuestran que la diva había apostado fuerte por esta historia de amor.

Josh Popper quiere continuar con su carrera deportiva

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Josh Popper | Boxing Coach (@_joshpopper)



Madonna tuvo que interrumpir su gira Celebration Tour debido a sus problemas de salud. Para ella fue mu duro tomar esta decisión, por eso en cuanto se vio con fuerzas anunció su regreso a los escenarios. Josh, consciente de lo que había sucedido en el hospital con su novia, decidió acompañarla a algunos espectáculos.

Todo iba bien hasta que el boxeador vio que Madonna ya estaba recuperada y dejó de estar con ella en la gira. Debido a los viajes, no han podido verse demasiado en los últimos tiempos y esto ha ido minando a ambos. También ha influido mucho que el boxeador quiere centrarse en su carrera deportiva, así que dejará de disfrutar de tanta disponibilidad para viajar como tenía antes.