Madame de Rosa actualiza el estado de salud de su hijo desde el hospital

La noticia del ingreso de su hijo se suma a otra en la que se ha vuelto Madame de Rosa en los últimos tiempos y que tiene que ver con la detención de su ex marido, quien fue arrestado en marzo de 2024 por varios delitos graves. Aunque cuando vio la luz la información la influencer confirmó que ya no mantenía una relación sentimental con él, la noticia generó un torrente de comentarios y memes en redes sociales, muchos de los cuales la atacaron personalmente. Visiblemente afectada, Madame de Rosa estalló, publicando una reflexión donde criticaba la actitud de los haters, llamándolos «amargados» y sugiriendo que la solución a su ira era una vida más activa. «Me parte el alma tener que grabar este vídeo, pero no me queda más remedio. Jamás he hecho pública mi vida sentimental. Entiendo perfectamente todo el revuelo que esto pueda suponer. Yo sólo os puedo decir que si soy culpable de algo es de haberme enamorado de una persona», dijo.