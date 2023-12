Los 4 momentos virales de Luis Miguel que le han ayudado a convertirse en una estrella

La actualidad ha querido que Luis Miguel esté en el centro de la polémica después del incidente que ha tenido en México. Durante su última actuación de la gira Luis Miguel Tour 2023, el pasado 25 de noviembre en el Arena Ciudad de México, el cantante sufrió una aparatosa caída. ocurrió rápidamente, generando preocupación entre sus admiradores que, al ver las luces apagarse de inmediato, temieron lo peor. Pero, ¿cuántos momentos como este ha vivido desde que es artista?

¿Usa Luis Miguel un doble para sus conciertos?

Luis Miguel en una de sus actuaciones / GTRES

El pasado mes de agosto surgió una polémica que dio mucho de qué hablar, tanto dentro como fuera de España. El novio de Paloma Cuevas dio un concierto dentro de la gira Luis Miguel Tour 2023 y algunos usuarios de redes sociales empezaron a decir que estaba utilizando un doble. ¿El motivo? Su cambio físico. Fue un bulo que ganó mucha notoriedad pública, pero no hay nada de cierto en estos rumores.

Luis Miguel logró una notable transformación gracias al ayuno intermitente, un régimen en el que pasa entre 16 y 18 horas al día sin comer. Este método, que ha ganado popularidad en los últimos tiempos, parece haber contribuido al impactante cambio en la figura del artista.

Su nueva imagen suscitó una infinidad de especulaciones en las redes sociales. Algunos usuarios cuestionaron si realmente se trataba de él o si podría tener un doble que lo represente en algunos espectáculos. Estas dudas llegaron muy lejos, aunque muchos fanáticos han salido en su defensa recordando que su inconfundible voz y talento son insustituibles.

Las fotos de Luis Miguel en su avión privado

La separación de Paloma Cuevas y Enrique Ponce situó a la diseñadora en una posición realmente comprometida. Durante mucho tiempo tuvo que soportar que el público hablase de ella y que los paparazzi persiguieran sus pasos, por eso tardó tanto en confirmar su relación con el cantante. De hecho nunca ha hablado de él en público, aunque ha dejado de esconderse.

La revista ¡HOLA! Publicó unas imágenes de Paloma y Luis Miguel montando en el avión privado del intérprete. Gracias a este material se confirmó su historia de amor y él pudo gritar el nombre de su novia durante uno de sus shows.

Luis Miguel grita su amor por Paloma Cuevas

Paloma Cuevas posando en una boda / GTRES

Hace aproximadamente un año, el romance entre Paloma Cuevas y Luis Miguel fue destapado en el programa Chisme No Like. Desde entonces, los paparazzi empezaron a seguir la pista de la pareja, pero fue el cantante el que dio un paso adelante. Durante uno de sus conciertos, no dudó en proclamar el nombre de su novia frente a la multitud. «¡Palomaaaaaaaaaa!», exclamó en el escenario. La espontaneidad y el romántico gesto de Luis Miguel fueron recibidos con entusiasmo y aplausos.

Los problemas de salud de Luis Miguel

Luis Miguel en su concierto / GTRES

En agosto de este mismo año, Luis Miguel volvió a hacerse viral a causa de sus problemas de salud. Tras llegar a Chile para protagonizar 10 conciertos, sorprendió a su querido al mostrarse visiblemente afectado. El reconocido cantante mexicano, que generalmente irradia energía en el escenario, se presentó cansado y la prensa local aseguró que presentaba «un cuadro febril» que atribuyeron a una gripe.

Debido a su estado de salud, Luis Miguel fue trasladado a un hospital en Santiago. La periodista Cecilia Gutiérrez informó sobre la situación, revelando que el novio de Paloma Cuevas tuvo que pedir ayuda. De hecho estuvo en urgencias. Por suerte, contó con la ayuda de su equipo y pudo superar el bache