Luis Alfonso de Borbón acude en París a un acto para conmemorar la muerte del rey Luis XVI

Con motivo del aniversario de la muerte del rey Luis XVI —ejecutado el 21 de enero de 1973—, se han celebrado distintos actos conmemorativos en Francia y Luis Alfonso de Borbón no ha querido perdérselos. Un viaje al país vecino que ha compartido él mismo a través de su perfil de Instagram. En el post publicado, el duque de Anjou ha recopilado varias imágenes que han sido tomadas en París. En ellas aparece frente a la Capilla Expiatoria, en su interior formando parte de las primeras filas de la comitiva y también compartiendo confidencias y risas con aquellos civiles que le han acompañado en este emotivo momento.

«Queridos amigos», ha comenzado escribiendo Luis Alfonso en su cuenta pública de redes sociales. A continuación, ha desarrollado un texto de agradecimiento que pone en evidencia que se ha sentido muy arropado por la ciudadanía, que continúa recordando con nostalgia la monarquía. De la misma manera, también demuestra el fuerte compromiso que mantiene con todo lo referente al ducado francés al que pertenece y con su linaje, gracias al cual es el legítimo sucesor del trono. «Gracias por ser siempre tan numerosos para venir a conmemorar la muerte del rey Luis XVI», ha dicho. «Aquí en París y en toda Francia, donde masas y marchas vienen a recordar la lealtad de un pueblo a un rey que tanto los amaba», ha seguido recordando la figura de su antepasado. «Reza por él, reza por Francia», ha pedido.

De la misma manera, algunos internautas se han hecho eco de la visita. «El pretendiente legitimista al trono francés asistió hoy a una misa en conmemoración de la ejecución de Luis XVI el 21 de enero de 1793», ha informado la cuenta French Art, centrada en difundir el arte, la historia, el folklore y la naturaleza de Francia.

El último título que ha recibido Luis Alfonso de Borbón

Además de ser duque de Anjou y tener estrecha relación con la realeza francesa, Luis Alfonso de Borbón también cuenta con otros títulos que respaldan su carácter aristocrático. El pasado sábado, 10 de enero, el Real Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias ha dado a conocer los nombres que conforman la nueva junta de Gobierno, entre los que figura el del protagonista de estas líneas como Consejero Magistral. Se trata de un título que ostentaba Francisco de Paula de Borbón y Escasany hasta su fallecimiento, el 20 de mayo de 2025, y que ahora ha pasado a manos del bisnieto de Francisco Franco.

Junto a él, en la lista que se ha compartido durante un acto celebrado en el Real Club Náutico de Salinas, figuran nombres de personalidades muy importantes que van desde la empresaria D.ª Esther Koplowitz y Romero de Joseu, Marquesa de Cárdenas de Montehermoso, o el escritor D. Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, Marqués de Vargas Llosa y Premio Nobel de Literatura.

Todo esto ha acontecido mientras que los hijos del fallecido y predecesor de Luis Alfonso, Olivia de Borbón y Francisco de Borbón, se encuentran en plena lucha por convertirse en grandes de España y obtener el marquesado de Sevilla, del que su padre fue quinto abanderado.