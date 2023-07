Fue el pasado mes de marzo cuando Lucía Rivera (24) daba un paso más en su corta pero intensa trayectoria profesional y publicaba Nada es lo que parece (Espasa), un testimonio sincero y desgarrador «que aborda los riesgos de la fama, los peligros del mundo de la moda, los problemas de salud mental o las relaciones tóxicas», entre otros.

Precisamente sobre esto último, la hija de Blanca Romero se detuvo bastante en sus páginas. Tanto, que desveló haber sido víctima de abusos «psicológicos y físicos» a manos de dos de sus ex novios. «Los abusos que sufrí en mi primera relación acabaron siendo físicos en la segunda. Ahora que me paro a pensarlo, reconozco que fui la víctima perfecta, casi hecha a medida, una niña con muchos abusos interiorizados, los celos posesivos, los insultos y los refuerzos intermitentes (…) Sentía una especie de muerte dentro de mí, tenía moratones hasta en las orejas, y no, nunca se me pasó por la cabeza tomar medidas legales», relató.

Sus palabras despertaron casi de inmediato un aluvión de reacciones por parte de los usuarios en la red, así como las de numerosos rostros conocidos de la crónica social de nuestro país, que quisieron expresar su apoyo a la joven, y reivindicar el daño de la violencia machista en la sociedad. Casi tantas, como lo ha hecho ahora la entrevista sobre este mismo asunto que ha concedido a Sindy Takanashi, una creadora de contenido e influencer que, en sus propias palabras, se dedica a divulgar sobre feminismo. «Todo iba bastante bien hasta que de repente, al año y medio, empezó a cogerme el terreno. Yo no me di cuenta de que ya venia maltratada de antes con lo cual el abuso físico, seguramente si lo hubiera hecho desde el primer día, no me hubiera extrañado. Lo tenia totalmente normalizado», explica Rivera.

«Es que no tengo ninguna amiga que no haya pasado por algo así. Como estaba todo tan normalizado, no me daba cuenta. Es un patrón. Yo no me enteré hasta que me dio con un palo de escoba en la espada. Ahí confirme que era una mujer maltratada. El maltrato está muy blanqueado, sobre todo el adolescente», añade.

La modelo no ha desvelado la identidad de los hombres que han marcado sus vivencias para con el amor. Sin embargo, sí ha dejado claro, como ya lo hiciera en sus memorias, que no se trata de ninguno de los rostros conocidos de nuestro país con los que se conoce que ha mantenido una relación sentimental. Cabe recordar en este sentido, que por el corazón de Lucía Rivera han pasado, por ejemplo, el empresario Alejandro Sáez Novales (26), o el piloto de MotoGP, Marc Márquez (30). Con el catalán, la hija adoptiva de Cayetano Rivera (46) se dejó ver por primera vez públicamente a comienzos de 2019, pese a que ambos mantenían una relación desde hacía un tiempo. «Estamos empezando así que bien. La vida, la vida te junta, de repente te encuentras con alguien y dices guau», comentó a la prensa.