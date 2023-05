20 de abril de 2022. Lucía Rivera (24) presenta públicamente a su nueva pareja, Ignacio Méndez-Navia Fernández, más conocido como Nacho Méndez (25), jugador actual del Real Sporting de Gijón de la Segunda División de España, a través de Instagram. La modelo y su chico posan sonrientes y muy enamorados, como hechos el uno para el otro con sello de para siempre durante una escapada con motivo de sus vacaciones de Semana Santa. No obstante, lo suyo duraría apenas siete meses. Pues fue el pasado mes de diciembre, cuando la revista Semana se hizo eco en exclusiva de la ruptura entre los dos jóvenes.

Desde entonces, el hermetismo sentimental de la influencer es absoluto. Ni siquiera en sus memorias, que publicó el pasado 22 de marzo bajo el título Nada es lo que parece, la hija biológica de Blanca Romero (47) y adoptiva de Cayetano Rivera (46), da ninguna pista de la que es su actual situación sentimental. Sí lo hace no obstante, aunque sin dar nombres ni demasiados detalles, de las que han sido sus vivencias para con el amor.

Concretamente, en la obra, Lucía desvela el maltrato psicológico por parte de su primer novio, que le prohibía salir con sus amigas, y le controlaba el teléfono y su forma de vestir; así como el abuso psicológico que pasó a ser físico y repetido por parte de su segunda pareja. «A medida que intentaba liberarme de esas cadenas, él las apretaba más. Se presentaba en la puerta de mi casa, aparecía gritando, buscaba a hombres dentro del armario pensando que le estaba engañando y me gritaba hasta que le daba el móvil y le dejaba revisarlo», relata la joven. «Las peleas aumentaban de mes en mes, ya no solo con él, sino con todo mi entorno. Sus infidelidades, que no fueron pocas, consiguieron hacerme cada vez más pequeña y me llenaban de ira», añade.

Los hombres que han conquistado a Lucía Rivera

Al margen de sus conquistas anónimas, por el corazón de la modelo española han pasado algunos rostros conocidos de nuestro país, como el empresario Alejandro Sáez Novales (26), o el piloto de MotoGP, Marc Márquez (30). Con el catalán, Lucía se dejó ver por primera vez públicamente a comienzos de 2019, sin embargo, ambos mantenían una relación desde hacía un tiempo. «Estamos empezando así que bien. La vida, la vida te junta, de repente te encuentras con alguien y dices guau», comentó a la prensa.

En marzo de 2020, tras un año y medio, la pareja puso punto final a su relación, y no fue hasta el mes de julio de 2021 cuando se conoció el romance de ella con Alejandro Sáez, un emprendedor graduado en la Universidad Instituto de Empresa de Madrid (IE University) con doble licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y Derecho, fundador de eGoGames, una empresa que se dedica a desarrollar videojuegos de deportes.