Lucía Rivera aclara cuál es el verdadero destinatario de su último y polémico artículo

La última publicación de Lucía Rivera ha dado de qué hablar, y mucho. Era el pasado día 23 de mayo cuando la hija de Cayetano se convertía en autora de una columna en la que hablaba largo y tendido sobre la realidad que hay detrás del amor romántico. Unas declaraciones con las que hizo alusión a su propia experiencia y por las que se llegó a dar por hecho que podrían tener un remitente oculto.

En el post en cuestión, la hija de Blanca Romero hacía alusión a la normalización del amor tóxico en todos los ámbitos: “Cada día que pasa somos más conscientes de lo que es el amor tóxico, de lo que no nos conviene y de lo que sí, y de que algunos clichés románticos han sido realmente dañinos”, comenzaba explicando, para después indagar más en la esfera personal: “Cuando me paro y analizo mi alrededor siento que en muchas ocasiones predominan las discusiones, y que la poca responsabilidad afectiva está a la orden del día. Es fácil caer en una relación tóxica, pero es más fácil aún recaer en una. Bajo mi punto de vista, eso ocurre porque una vez has sufrido una relación tóxica es más difícil volver a repetir esa situación, quizá por la normalización y por haber interiorizado y haber aprendido a amar y a ser amado de esa forma”. Unas palabras que desataron una oleada de dudas sobre si se estaba refiriendo a su vivencia con Marc Márquez o no.

Con motivo del revuelo generado, la modelo ha protagonizado hoy un “preguntas y respuestas” en el que ha dejado clara su respuesta con respecto al artículo que escribió para La Vanguardia. Y es que, aunque en diversos momentos se ha mostrado muy imparcial con respecto a ciertos temas, ahora ha hablado de manera clara y contundente sobre lo sucedido. Cuando un seguidor le ha preguntado sobre si no se agobia al saber que todo el mundo ha creído que su artículo era lo más parecido a un dardo sobre su expareja, ella ha respondido: “Ni lo piensa todo el mundo, ni él se dará por aludido. Los tontos piensan tonterías”, aseveraba, poniendo así punto final a la historia y dejando entrever que no era su intención que se llegara a esa conclusión equívoca.

En un intento por dejar aparcado el tema, Lucía Rivera ha continuado con esa toma de contacto con sus más de 160 mil seguidores de Instagram hablando sobre otros asuntos, como su deseo de ser diseñadora: “Me encantaría hacer para el próximo verano, este ya no da tiempo, una colección cápsula de ropa de baño. (Inclusiva con todas las tallas, no quiero que nadie se quede fuera)”, señalaba, demostrando así que, si eso tiene lugar, habrá opciones para todos los gustos y todos los cuerpos sin excepciones. No obstante, este no es el único sueño que la influencer tendría pendiente, ya que también le gustaría continuar con su formación estudiantil: “Psicología me llama mucho la atención desde hace tiempo”, indicaba.