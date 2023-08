Lucía Rivera lanza un ¿dardo? a Marc Márquez tras unos días en Ibiza

Lucía Rivera ha aterrizado en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tras pasar unos días en Ibiza. La modelo ha confesado a las cámaras de Gtres que el motivo de su desplazamiento durante la temporada estival no ha sido por ocio, sino todo lo contrario, por trabajo. Antes de entrar en materia, la hija de Cayetano Rivera ha asegurado que se encuentra muy «cansada» debido al alto volumen de proyectos que tiene en estos momentos, pero que a su vez se siente muy afortunada. «No paro de trabajar. Estoy agotada», ha indicado.

Lucia Rivera posando en un evento / GTRES

Lucía ha contado que lo que queda de verano estará inmersa en distintos retos laborales, pero una vez los termine se marchará «fuera un tiempo». «Estoy muy bien, enamorada de mi trabajo como digo siempre», ha proseguido segundos antes de revelar cómo se encuentra su corazón en estos momentos. Ha asegurado que la da «pereza» enamorarse, pero que «bueno, a ver, igual, de repente llega un hombre maravilloso. Por ahora, no ha sido así», ha dicho con total naturalidad.

Lucía Rivera y Marc Márquez dando un paseo / Gtres

Es necesario recordar que, Lucía mantuvo una relación sentimental con Marc Márquez, y aunque no se ha dirigido a él en ningún momento, las mencionadas declaraciones dejan claro que ninguna de sus historias de amor pasadas han terminado todo lo bien que ella hubiese querido. Fue durante la pandemia del coronavirus cuando se confirmó que el piloto y la maniquí habían tomado la decisión de continuar sus vidas por caminos separados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lucia (@luciariveraromero)

Después de romper con el catalán, Rivera dio carta blanca a sus seguidores a través de las redes sociales para que la preguntaran sobre algunos aspectos de su vida. «Acabar con tu última relación te hizo cambiar y quererte más que antes (no tiene por qué haber sido mala)», dijo una usuario. Ante estas palabras la también influencer respondió con sinceridad: «Pues sí, la verdad. Y me costó mucho». Unas palabras que dejaron entrever que la ruptura no fue fácil para ella, pero que con el tiempo la superó.

La nueva pareja de Marc Márquez

Mientras el corazón de Lucía Rivera está libre, el de Marc Márquez ha sido ocupado por su nueva pareja. Se trata de Gemma Pinto, amiga íntima de Laura Escanes. Fue el pasado mes de mayo, cuando el piloto y la creadora de contenido compartieron sus primeras imágenes juntos, dando no solo un paso más en su historia de amor, sino confirmando que no querían mantener más tiempo oculto lo suyo. Dichas fotografías corresponden a una romántica escapada que hicieron a Marrakech, enclave en el que pudieron disfrutar de unos rincones de cuento y de la gastronomía del lugar, entre otras muchas cosas. Aunque ambos están inmersos en sus diversos retos profesionales, también han aprovechado su primer verano como pareja para viajar. Juntos se han dejado ver por Mallorca, tal y como ellos mismos han dado a conocer a través del universo 2.0.