Lucía Rivera, a corazón abierto al escribir una emotiva carta a su padre biológico

En los últimos meses, Lucía Rivera ha conseguido mostrar públicamente una sensibilidad completamente desconocida. Y es que, después de haber escrito una serie de artículos en los que habla sobre temas como la salud mental dada la depresión que atravesó, la hija de Blanca Romero ha dado un paso más allá a la hora de escribir una carta a su padre biológico.

Sin reparo alguno, la modelo ha tomado la palabra por medio del proyecto El Club de las Cartas, una iniciativa 2.0 creada por la influencer Estefanía Ruiz para que todos los famosos que lo deseen puedan hablar sobre alguna vivencia dura que hayan tenido que afrontar en sus vidas. Algo que ha llamado especialmente la atención a Lucía, que ha querido conectar con los lectores con un testimonio en el que admite que no contar con una figura paterna a lo largo de su vida fue un problema que desencadenó que llegara a ser víctima de bullying cuando iba al colegio: “Cuando era pequeña me aterraba la idea de contar que soy adoptada por parte de padre”, comenzaba desvelando, para después entrar en más detalles con destinatario directo: “Has sido un pilar invisible que me ha permitido coger más aire. A veces me pregunto si eres como te imagino o si en mi cabeza he creado un personaje, si serás un romántico y un soñador como yo, o, si cada año nos parecemos más o somos más desconocidos que nunca”, decía, aclarando que la ausencia de su padre le ha otorgado una madurez mucho más temprana, aunque no puede evitar pensar en las cosas que les unirían a ella y a su progenitor.

Sea como fuere, lo cierto es que Lucía puede presumir de haber conseguido labrarse un futuro con el apoyo de su madre, y cómo no, de Cayetano Rivera, quien reconoció como hija legal a Lucía e incluso le dio su apellido tras pasar por el altar con Blanca durante el pasado 2001. Aunque la relación entre la expareja no duró más de tres años, ambos siguen manteniendo un vínculo gracias a su hija Lucía. No obstante, cabe recordar que la joven y el torero se distanciaron durante la adolescencia de ella, aunque finalmente consiguieron resolver sus diferencias y ahora gozan de una relación paternofilial idílica. Tanto es así, que siempre que tiene oportunidad, el hijo de Francisco Rivera se deshace en elogios para la influencer y aprovecha cualquier hueco en su agenda para llevar a cabo planes con ella. Una bonita manera de demostrar que se consideran familia biológica el uno al otro pese a no serlo.

A día de hoy, Lucía ha conseguido aprender junto a sus padres y desprenderse de los baches que ha ido superando en su camino y que le han hecho ser quien es. De hecho, ahora goza de una relación amorosa con el futbolista Nacho Méndez, del Sporting de Gijón, quien le está aportando esa estabilidad y cariño que en ciertos momentos de su vida ella ha necesitado.