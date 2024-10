Lourdes Montes recibe un significativo reconocimiento por su trabajo en la industria moda

Lourdes Montes se encuentra en un momento muy especial de su vida, tanto profesional como personalmente. Hace apenas unas semanas, anunció que estaba embarazada de su tercer hijo en común con Francisco Rivera y, ahora, este 17 de octubre, ha recibido uno de los reconocimientos más especiales de su trayectoria en la industria de la moda. Y es que con motivo de su contribución a la moda flamenca, ha sido nombrada Embajadora de Honor de la novena edición del encuentro de Diseñadores Disoñamos.

Lourdes Montes se trasladó hasta la localidad cordobesa de Palma del Río para recoger el premio y durante el acto dedicó unas emotivas palabras a la organización del evento delante de todos los presentes: «Todos mis predecesores me superan con creces que yo todavía soy muy pequeñita, así que os agradezco enormemente porque esto para mí es un impulso y es un poquito de aliento para continuar», comenzaba a decir.

Lourdes Montes durante el encuentro de Diseñadores Disoñamos 2024. (Foto: Gtres)

«Valoro tremendamente la labor que hacéis, como comentaba antes, creo que es una idea brillante para crear sinergias y sacar cosas positivas y no esa rivalidad que a veces parece que impera en el mundo de la moda, cuando yo creo que es al contrario, que tenemos que crecer los unos con los otros y apoyarnos mutuamente. Es maravilloso lo que hacéis y va a ser algo que va a ir creciendo año a año. Todos los expositores, toda la gente que viene a los desfiles, se va a dar cuenta de que todo esto aporta muchas cosas positivas y cada año eso se transmite y bueno, todas esas herramientas son importantísimas», concluía.

Acompañada por una gran sonrisa de su rostro en todo momento, la sevillana lució un mini vestido camisero de color negro con una línea de botones blanca en el centro que dejaba al descubierto su incipiente tripa de embarazada. A pesar de su estado, Montes no renunció a llevar tacones y optó por unos zapatos de salón negros de la firma Christian Louboutin con un bolso a juego.

Lourdes Montes durante el encuentro de Diseñadores Disoñamos 2024. (Foto: Gtres)

Ilusionada con su tercer embarazo

Lourdes Montes ha recibido este especial premio justo unas semanas después de anunciar su tercer embarazo. «Me hace mucha ilusión compartir con vosotros, que si todo va bien, en primavera seremos uno más», escribía en su perfil oficial de Instagram junto a una fotografía en la que aparece con su marido y sus dos hijos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lourdes Montes (@lmontesoficial)

Aunque la noticia ha sido toda una sorpresa, lo cierto es que Lourdes y Francisco nunca han ocultado su deseo de convertirse en familia numerosa. Y es que cabe recordar que cuando nació Curro en 2019, la diseñadora confesó a la revista ¡Hola! que no le importaría volver a quedarse embarazada: «No me gusta que los niños se lleven poco porque, si hay más distancia, creo que se disfrutan más. Pero sí, nos apetece un tercer hijo, aunque no a corto plazo», reconocía por aquel entonces.