Lourdes Montes da una lección de estilo en la boda de María Eugenia González-Serna y Juan Molina

Lourdes Montes lo ha vuelto a hacer. La esposa del torero Francisco Rivera Ordóñez ha vuelto a dar toda una lección de estilo en su última aparición pública tras la presentación de su última colección de moda flamenca en el marco de SIMOF —La Semana Internacional de la Moda Flamenca—. Lo ha hecho en las inmediaciones del templo de Santa Cruz, en Sevilla, hasta donde se ha desplazado para asistir al enlace que ha unido en santo matrimonio a María Eugenia González-Serna y su ya esposo, Juan Molina Ponce, y donde también ha coincidido con otros rostros conocidos como Cayetana Rivera, primogénita de su marido, o el diseñador nupcial sevillano Manolo Giraldo.

El look de Lourdes Montes

La empresaria ha acaparado todos los focos a su llegada al templo con un impecable total look amatista que no ha dejado a nadie indiferente. Ha constado de un dos piezas lila confeccionado en crepé de seda, compuesto de un top alargado hasta la zona de la cadera y un perfecto pantalón palazzo con raya que alargaba su silueta. Una apuesta que completó con un abrigo unos tonos más oscuro y al que puso el broche final con botines negros.

Lourdes Montes en la boda de María Eugenia González-Serna. (Foto: Gtres)

A modo de complemento, Montes ha optado por un bolso de mano al tono y ha puesto la nota de color con una estola de pelo que combinaba el color principal de su look y el rojo y que ha lucido en uno de sus hombros. Una apuesta arriesgada con la que ha acertado de lleno y que pone de manifiesto que el frío no está reñido con el glamour que derrocha la protagonista de estas líneas. De la misma manera, a esta temporada gélida en la que la península ha registrado bajas temperaturas, muchas precipitaciones, incluso nevadas, y vientos huracanados, Lourdes Montes le ha puesto un toque de alegría y color. Fiel a su estilo natural y sencillo, la creativa de la firma Mi Abril ha optado por un maquillaje sutil acompañado de su melena suelta marcada con tímidas ondas en las puntas que aportaban volumen y sofisticación.

Lourdes Montes y Francisco Rivera en la boda de María Eugenia González-Serna. (Foto: Gtres)

Junto a ella ha estado, en todo momento, su marido Francisco Rivera. El diestro se ha decantado por un traje de corte clásico en azul oscuro compuesto de chaqueta, pantalón y chaleco. Tres piezas acompañadas de una impecable camisa azul claro y una corbata marino con motas blancas. Para protegerse del frío, ha seleccionado un elegante abrigo de paño navy y una bufanda del mismo tono. Como complementos, además de los mencionados, ha llevado zapatos de cordones negros y gafas de sol oscuras con montura combinada metálica y de pasta.

Cayetana Rivera en la boda de María Eugenia González.Serna. (Foto: Gtres)

Otra de las grandes protagonistas del día, además de la novia, ha sido Cayetana Rivera. La joven ha confiado su diseño, una vez más, a Nicolás Montenegro y ha vuelto a acertar. Ha defendido a la perfección un modelo bicolor que combinaba el marrón chocolate y el topo y también aunaba dos tejidos: el terciopelo y la bambula de seda. Dos texturas perfectamente integradas que aportaban sofisticación, movimiento y fluidez a su elección y la posicionaban como una de las invitadas mejor vestidas.