El 22 de diciembre ya está aquí, sinónimo de que la ilusión llamada a cada una de nuestras puertas gracias al sorteo de la Lotería de Navidad. Cada año, unos cuantos afortunados ven cambiada su suerte si resultan vencedores. Siempre es un día especial, en el que todos permanecemos con la televisión y la radio encendidas desde primera hora para no perder detalle del sorteo. También de buscar en Google si nuestro décimo ha sido premiado. Pero también es especial porque de manera indirecta abre oficialmente las dos semanas de festejos navideños.

Esa ilusión que nos embriaga cada 22 de diciembre es más necesaria que nunca en este año. El 2020 se despide con el amargo sabor que ha dejado la crisis sanitaria. Se ha sabido que este año la inversión en décimos de lotería ha bajado debido a factores como el teletrabajo, las restricciones de movilidad por el país, el descenso del turismo y la drástica reducción de ingresos en algunas casas como consecuencia de la crisis por la COVID-19. Desde primera hora de este martes se van a repartir un total de 2.408 millones de euros en premios, 28 millones más que el año anterior.

Son muchos los ciudadanos que han podido llevarse un buen pellizco que arregle su economía. Entre ellos, hay varios famosos que también ha disfrutado de este privilegio. El caso más sonado es el de la reina Letizia. La consorte de Felipe VI fue agraciada el 22 de diciembre de 2004, el mismo año en que contrajo matrimonio con el entonces Príncipe, cuando resultó con 12.000 euros de un décimo que le regaló un antiguo compañero de trabajo de su etapa en RTVE, Miguel Garau. Además, se hicieron con las terminaciones de los números que empezaban por 2250 para garantizarse así el reintegro comprando dos unidades de cada uno. Salió premiado el 22.500 y según se publicó, se llevaron 25.000 euros en premios, incluyendo el décimo premiado, las centenas, los números finales y las aproximaciones. Eso sí, donó el dinero a una ONG.

Letizia no es la única famosa que ha ganado dinero con la Lotería de Navidad. Hay algunos casos surrealistas, como el de Carmen Lomana. La socialité no es muy dada a juegos de azar, hasta el punto de que le tocó un año y al no estar pendiente del sorteo, caducó la vigencia de su premio.

También hay quienes han recibido el mayor premio, El Gordo. Fue el caso de Mercedes Milá. La que fuera presentadora de ‘Gran Hermano’ se embolsó muchos miles de euros en el año 2006 gracias a un décimo que había comprado en la productora en la que trabajaba.

Una de las que no fallan a la hora de seguir el sorteo es Soraya Arnelas. La cantante tiene la costumbre de comprar un décimo de lotería en cada ciudad donde actúa, con el fin de poder aumentar sus probabilidades de éxito. Una vez esto dio su fruto y logró ganar un segundo premio, que siempre suelen ser cantidades nada desdeñables.

A la periodista Nieves Herrero también le sonrió el azar, pero de manera indirecta. Su padre ganó el cuarto premio y, poco después, uno de sus hermanos tendría el número ganador del Sorteo de El Niño. Y como ya saben que compartir es la premisa de este sorteo de Navidad, agarró un buen pellizco de dinero.

No han sido los únicos VIPS que han salido ganadores de la Lotería de Navidad…