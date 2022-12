De diseñador de la Reina a protagonista televisivo: el nuevo reto navideño de Lorenzo Caprile

No cabe duda de que Lorenzo Caprile es una de las figuras más destacadas a nivel internacional en lo que a estilo se refiere. Aunque fue en 1993 cuando se consolido como un gran modista y diseñador al presentar la primera colección de su firma en Madrid, poco a poco ha ido colándose en los corazones de clientes tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, siendo todo un profesional de cabecera para Anne Igartiburu e incluso para la Reina Letizia.

Durante muchas de sus apariciones públicas tanto siendo Princesa como siendo después Reina consorte, la esposa de Felipe VI ha hecho gala de exquisitos looks creados por Caprile. Tanto es así, que uno de sus atuendos más destacados de su etapa en la Familia Real española no es otro que un vestido rojo que utilizó durante el enlace de Federico de Dinamarca junto a Mery Donaldson, concretamente una semana antes de su enlace con el hijo del Rey Juan Carlos. Se trataba de un diseño crepé de seda rojo, escote bardot drapeado con mangas semitransparentes a tono y cola de tul en líneas rectas. Un impecable modelo con el que la madre de la Princesa Leonor ya se consolidó como una de las royals más estilosas de todos los tiempos, reconocimiento del que sigue haciendo gala incluso casi dos décadas después.

Sin lugar a dudas, esta creación consiguió llevar a Lorenzo al máximo estrellato, siendo un diseñador escogido después por rostros conocidos de la talla de Anne Igartiburu. Durante 17 años, la vizcaína ha sido la figura representante de Televisión Española en las Campanadas desde la Puerta del Sol, haciendo gala de una elegancia que no ha pasado desapercibida para la audiencia de la mano del diseñador en cuestión. Y es que, desde el 2009, la de Elorrio lleva siguiendo fielmente la tradición de confiar en Caprile a la hora de dar la bienvenida al Año Nuevo, haciéndolo en ocasiones de manera más arriesgada que en otras, aunque siempre escogiendo su mismo patrón de confianza: el color negro. No obstante, la presentadora no formará parte de los famosos encargados de despedir el 2022 en la cadena pública, aunque Lorenzo Caprile ha conseguido volver a brillar de una manera muy distinta, aunque más protagonista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anne Igartiburu Oficial (@anneigartiburu)

Pese a no poder elaborar el vestido de Anne como de manera habitual, el diseñador se encargará de presentar las Campanadas 2022/23 en la Puerta del Sol junto a Silvia Jato para Telemadrid. Una buena nueva con la que el profesional da el salto definitivo a la televisión, siendo éste un reto laboral para él mismo en toda regla, sobre todo teniendo en cuenta que nunca se había enfrentado a una situación de este calibre. No obstante, y sabiéndose la gran acogida que tuvo el modista durante su aterrizaje en Coser y contar, después de haber sido juez en Maestros de la costura, la cadena autonómica no ha querido desaprovechar la oportunidad de sacar el máximo partido a su nuevo fichaje, el cual seguramente dejará boquiabiertos a los espectadores con su look escogido para empezar el año con buen pie.