La emoción Lolita Flores ante la boda de su hija

Septiembre está a la vuelta de la esquina, y con él no solo la vuelta al colegio para los más pequeños y el regreso a la rutina para los mayores, también un acontecimiento muy esperado: la boda de Elena Furiase. Tras casi 4 años de relación con Gonzalo Sierra, la actriz se da el ‘sí quiero’ en las próximas semanas, un evento que lleva planeando desde hace bastante, pues su intención era pasarse el año pasado, y que por fin va a tener lugar.

Desde su casa del centro de Madrid, la madre de la novia, Lolita Flores, le ha contado a la revista ‘¡Hola!’ algunos detalles de ese gran día que tantos nervios le produce y del que no quiere decir nada. «No soy una madre chivata», asegura al medio, añadiendo que prefiere estar «quita y callada» pues «hay que jugar con el encanto de la sorpresa. Lo está organizando todo ella». Algo que, asegura, aprendió de su primera boda, organizada por su madre, Lola Flores y es que ella quiere que sea su hija quien tenga la última palabra en todo.

Sin embargo, sí que está muy presente en los preparativos pues ha revistado la lista de invitados «por si se olvidaba de alguien», ha probado con ellos el menú que se va a servir y ha visitado el lugar en el que se va a celebrar. Sí que ha desvelado que Elena y Gonzalo se casarán en una ceremonia civil y que su vestido va a estar firmado por Roberto Diz, «me encanta», asegura sobre el diseño que le está realizando el modisto, que también la vestirá a ella. «Para mi vestido he elegido un color vivo y con mucho fuego que uso mucho. Y puedo adelantar que no voy a llevar mantilla. Nosotros somos más hippies», ha avanzado sobre su propio look.

Además, ha señalado que ella no será la madrina, sino la madre de Gonzalo, Sonsoles y que por supuesto se reencontrará allí con su ex y padre de sus hijos, Guillermo Furiase. «A mi ex lo veo mucho en la casa de mi hija y también viene a la mía. Nos llevamos bien. Es un señor y muy buen padre», ha dicho sobre el argentino. Juntos verán a su hija mayor darse el ‘sí, quiero’, un día que recordarán para siempre y que a Lolita Flores la tiene «nerviosa, con un poco de angustia y sé que me emocionaré mucho. Llorar voy a llorar bastante. No he empezado todavía porque no quiero llegar con los ojos hinchados y me estoy reservando para el gran día».

Tanto que asegura que no podrá hablar durante la ceremonia, por lo que los discursos están descartados. Eso sí, se subirá al escenario para cantar y animar la fiesta. «Cantaremos y bailaremos todos. Sé que será una celebración muy divertida», dice convencida a ‘¡Hola!’, donde además aprovecha para piropear a su yerno, «es un hombre de ley. Trabajador y familiar, como nosotros; un manitas, ordenado, precioso por dentro y por fuera, y, lo mejor, adora a mi hija».