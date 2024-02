La 11ª edición de los Premios Feroz 2024, celebrada el pasado 27 de enero en Zaragoza, se vio empañada por las supuestas agresiones sexuales por parte del director Carlos Vermut a tres mujeres de la industria del cine. La importancia de lo ocurrido ha provocado que muchos personajes y actores den su opinión al respecto. Otros, en cambio, evitan posicionarse. La que no ha dudado en aclarar su posición sobre el caso Vermut es Loles León.

Sea como fuere, una semana después, sigue siendo la comidilla de todos estos días y, como era de esperar, en la última fiesta de Netflix algunos actores han sido preguntados.

El director de cine Carlos Vermut en los premios Goya 2023 en Sevilla / Gtres

Cabe recordar que las demandantes aseguran haber sufrido abusos sexuales por parte del cineasta. Se trata de una estudiante de cine, una empleada de producción, y una trabajadora del sector cultural. Según el testimonio de estas denunciantes, el cineasta presuntamente «sacó ventaja de su reconocimiento y posición en el cine para tener relaciones sexuales violentas que ellas no consintieron”.

A raíz de estas acusaciones, y siempre según El País, el realizador no se hace cargo de lo sucedido, no reconoce que pueda tratarse de agresiones físicas en medio de relaciones o situaciones no consentidas.

María Castro, Loles León y otros rostros conocidos se pronuncian sobre Carlos Vermut

Loles León está en el foco de la noticia al negarse a contestar a una pregunta sobre las acusaciones contra Carlos Vermut. Un gesto con el que evitado posicionarse u opinar sobre este tema para alejarse de la polémica. La actriz fue invitada a la premiere de la segunda temporada de la serie ‘Machos Alfa’, pero salió huyendo del Photocall: “No tengo ganas de hablar de estas cosas hoy, vengo a disfrutar”.

La actriz Loles León en la premiere de la serie Machos Alfa / Gtres

Sin embargo, hay otros que sí toman partido. Es el caso de José Coronado, que durante la alfombra roja de los Feroz, donde aseguró que hay que denunciar las agresiones reiterando su apoyo firme a las víctimas y posicionándose en contra del agresor, se suma ahora la opinión de la actriz María Castro. “Si es real todo y se está demostrando, me parece una aberración. Cualquier abuso de poder en cualquier situación me parece horroroso, sobre todo cuando hay una persona vulnerable en frente. Debería estar erradicado y que cada uno tenga su valía y su poder en el puesto de trabajo sin hacer nada que no quiera”, ha expresado.

José Coronado y Carlos Vermut hace unos años / Gtres

Igualmente el actor y escritor Pablo Rivero, conocido por su papel de Tony en la serie ‘Cuéntame cómo pasó’, ha mostrado su apoyo a las afectadas: “Es un tema muy delicado, en cualquier caso animo a que siempre se denuncie. Si te han agredido o han abusado de ti animo a denunciar, pero cada uno tiene sus tempos”.

Junto a él, el periodista y presentador Boris Izaguirre, ha dado su visión sobre lo ocurrido para ponerse al lado de las víctimas. En sus declaraciones explica cómo de importante es ponerse siempre en el lugar de las mujeres, mientras hay que evitar echar más leña al fuego: «Para las víctimas a veces es muy difícil reconocer todo lo que ha sucedido. Entonces, lejos de avivar más polémicas hay que intentar bajar un poco la atención y estudiar más el caso”.