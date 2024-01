La atrevida opinión de Boris Izaguirre sobre la coronación de Federico X: «Genoveva debería haber ido»

Genoveva Casanova ha optado por desaparecer públicamente desde que salió a la luz un reportaje donde protagonizaba unas imágenes junto a Federico X de Dinamarca por las calles de Madrid. En dichas fotografías no quedaba reflejado ningún tipo de gesto de cariño entre ambos pero, el revuelo mediático al verlos juntos ascendió hasta tal punto, que se comenzaron a generar multitud de rumores que apuntaban hacía la posibilidad de la existencia de un affaire amoroso. Estas habladurías fueron negadas rotundamente por la protagonista de la trama a golpe de comunicado, donde tachaba de «totalmente falsas» las informaciones que se habían divulgado al respecto, a parte de que consideraba que era de grave perjuicio al honor y a su propia imagen confirmar dicho romance.

No obstante, pese a que su principal objetivo desde el principio ha sido el de mantener un blindaje inquebrantable ante los medios, lo cierto es que la inesperada abdicación de la reina Margarita y, por consiguiente, la reciente coronación de su hijo, el rey Federico X, ha vuelto a situar a la ex concursante de MasterChef Celebrity en el punto de mira. Sin embargo, esto no ha modificado su silencio, ya que no se ha pronunciado, hasta ahora, sobre el título real que ya sostiene el hombre con el que se le ha relacionado en los últimos meses.

Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova / Gtres

Quien sí lo ha hecho ha sido Boris Izaguirre, una de las pocas personas que ha mostrado su apoyo públicamente a Genoveva desde que trascendió el reportaje bomba señalado. Ha sido durante su asistencia al concierto de Stella Maris donde el venezolano ha querido aportar su opinión acerca del evento histórico que ha vivido la población danesa hace tan solo unos días. «Estaba muy guapo él, y ella estupenda, María», comenzaba a expresar.

Pese a que la puesta en escena en cuanto a vestuario y decoración le pareció perfecta, lo cierto es que Boris también ha manifestado su descontento en la lista de invitados, ya que asegura que le faltaban algunas personas: «Creo que Genoveva debería haber ido», señalaba mientras se retiraba de los micrófonos dejando a los reporteros encargado de cubrir el evento boquiabiertos ante sus palabras.

Boris Izaguirre en el concierto de Stella Maris en Madrid/ Gtres

Lo que hasta el momento se plantea como una incógnita es cómo habrá vivido Genoveva esta proclamación y qué tiene que decir ante la atrevida apreciación de su amigo. Cabe recordar que Boris Izaguirre forma parte del círculo de amistades de la actriz desde hace años y es precisamente este motivo el que ha obligado al periodista, en más de una ocasión, a sacar las garras por su amiga en medio del huracán mediático que le rodea: «Ella misma sabrá volver a la palestra cuando realmente le haga falta […] Genoveva es una persona encantadora y me imagino que debe estar asombrada de esta situación y también hay que entenderlo» reconocía hace tan solo unas semanas.