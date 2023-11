Los grandes aliados de Genoveva Casanova en su peor momento

Nada hacía presagiar que hace tan solo unas semanas se publicaría una portada que iba a dar la vuelta al mundo. Una portada que protagonizó Genoveva Casanova junto a Federico de Dinamarca. La inesperada amistad entre la mexicana y el heredero al trono danés ha generado todo tipo de especulaciones pese a que Casanova emitió un comunicado asegurando que no mantenía ninguna relación tipo «romántica» con el marido de Mary Donaldson, quien se estaría planteando el divorcio.



Cayetano Martínez de Irujo

Quien se ha convertido en uno de los mayores apoyos de Genovevaen este complicado momento es su ex marido. Estamos hablando de Cayetano Martínez de Irujo. De hecho, la mexicana se trasladó a San Sebastián (País Vasco), junto a sus perros, al Palacio de Arbaisenea, una construcción del siglo XIX que Cayetano Martínez de Irujo heredó de su madre, la difunta duquesa de Alba. Una mansión que se encuentra en un parque natural que se extiende por más de 15 hectáreas, y cuenta con 20.000 metros cuadrados de terreno, aunque la construcción ocupa tan solo 478.

Cayetano Martínez de Irujo, en un evento / Gtres

Recientemente, Cayetano aseguró a los medios de comunicación que la madre de sus hijos se encuentra completamente devastada ante lo sucedido. «Me preocupa muchísimo Genoveva. La cuido, me ocupo de ella en todos los sentidos, no es solo la madre de mis hijos, la quiero personalmente. Ha pasado un par de semanas muy agraviada por su problema pulmonar», aseguró. «Está llevando una salvajada, un linchamiento fuera de toda lógica», continuó, defendiendo así su postura y posicionándose al lado de la méxicana, a quien aprecia desde siempre pues siempre han mantenido un excelente vínculo pese a que su historia de amor llegara a su fin.

Boris Izaguirre

Esta misma semana, Boris Izaguirre reapareció en el rastrillo solidario de Nuevo Futuro, que se celebra cada año en Madrid. Fue en el marco de esta jornada cuando el presentador atendió a la prensa y habló, con mucho cariño, de su amiga Genoveva.

Boris Izaguirre / Gtres

Izaguirre indicó que «ella misma sabrá volver a la palestra cuando realmente le haga falta». Asimismo, añadió que «Genoveva es una persona encantadora y me imagino que debe estar muy asombrada de esta situación y también hay que entenderlo». Para finalizar, comentó que «Genoveva es muy suya, a mi no me ha sorprendido todo esto». De esta manera, tanto Cayetano Martínez de Irujo como Boris Izaguirre han mostrado públicamente su apoyo por Genoveva Casanova, quien prefiere mantenerse en un discreto segundo planeo en estos momentos.

La ‘reaparición’ de Genoveva Casanova

Pese a que la mexicana tan solo emitió un comunicado desmintiendo mantener una relación sentimental con Federico de Dinamarca, reapareció el pasado martes en las redes sociales por un motivo especial: recordar a la duquesa de Alba en el aniversario de su muerte.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Genevieve Casanova (@genoveva_casanova_official)

«Te echo tanto, tanto de menos… tu cariño, tu sentido del humor, tu forma tan maternal de preocuparte y de cuidarnos… cómo quisiera que no te hubieras ido. Aunque a veces aún te siento aquí junto a mi», escribió con cariño en un post que fue acompañado de una imagen en la que ambas aparecían de lo más sonrientes.