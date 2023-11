La extrema preocupación de Cayetano Martínez de Irujo por Genoveva Casanova: «Me ocupo de ella»

Han pasado ya dos semanas desde que trascendió un hecho que colocó en el ojo público a Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca. Unas imágenes de ellos paseando por Madrid. Pero eso no fue todo porque también se pudo saber que el heredero al trono danés pasó la noche en el domicilio de la mexicana. Ante esta información tanto Casanova, que aseguró mediante un comunicado que no mantenía ninguna relación «tipo romántica» con Federico. Del mismo modo, la Casa Real de Dinamarca también emitió una misiva, asegurando que no iban a entrar en este polémico asunto. Lo último que se sabe de la actriz es que cogió el coche y a sus perros y se trasladó hasta el norte de España, concretamente a San Sebastián.

Es en el mencionado enclave donde ha encontrado su particular refugio en medio de este huracán mediático en el que se ha visto envuelta. Genoveva Casanova está intentando desconectar y lo está haciendo en el Palacio de Arbaisenea es una construcción del siglo XIX que Cayetano Martínez de Irujo heredó de su madre, la difunta duquesa de Alba. Una mansión que se encuentra en el País Vasco, en un parque natural que se extiende por más de 15 hectáreas, y cuenta con 20.000 metros cuadrados de terreno, aunque la construcción ocupa tan solo 478. Este gesto por parte de su ex marido confirma, una vez más, la excelente relación que tienen pese a que su historia de amor llego a su fin. Precisamente ha sido Cayetano quien se ha pronunciado sobre el estado de la que fuera su mujer.

Cayetano Martínez de Irujo llegaba al funeral de noveno aniversario de su madre y lo hacía arropado por su novia, Bárbara, y Margarita, la hija de la que fuera como su segunda madre. Ante la presencia de los medios de comunicación comentó lo mucho que está sufriendo Genoveva por todo lo ocurrido.

«Me preocupa muchísimo Genoveva. La cuido, me ocupo de ella en todos los sentidos, no es solo la madre de mis hijos, la quiero personalmente. Ha pasado un par de semanas muy agraviada por su problema pulmonar», aseguraba. «Está llevando una salvajada, un linchamiento fuera de toda lógica», continuaba, defendiendo así su postura y posicionándose al lado de la méxicana, a quien adora. Por otro lado, Cayetano sentía mucho «la ausencia de mis dos hijos y de Genoveva. Mis hijos están trabajando ya y estoy muy contento». Con estas nuevas declaraciones por parte del hermano de Eugenia Martínez de Irujo se confirma que, por ahora, Genoveva Casanova, no va a exponerse mediáticamente, ya que está atravesando un complicado momento personal mientras todas las miradas la apuntan directamente.

El último movimiento de Genoveva Casanova

Pese a que prefiere mantenerse en un segundo plano, Genoveva Casanova ha aprovechado una fecha familiar clave para reaparecer en las redes sociales en forma de post con motivo del aniversario de la muerte de la duquesa de Alba.

«Te echo tanto, tanto de menos… tu cariño, tu sentido del humor, tu forma tan maternal de preocuparte y de cuidarnos… cómo quisiera que no te hubieras ido. Aunque a veces aún te siento aquí junto a mi», ha escrito en una publicación junto a una imagen en la que ambas aparecen de lo más sonrientes.