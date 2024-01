La actriz María Castro sorprendía el pasado mes de noviembre con una divertida imagen en Instagram en la que indicaba que iba a convertirse en madre por tercera vez. A sus 42 años, la gallega espera feliz junto a su marido, José Manuel Villanueva, y sus dos hijas, Maia y Olivia, la llegada de su nuevo bebé. Sin embargo, el parto tendrá que adelantarse por una razón de peso. Concretamente, se producirá en la semana 37 por prescripción médica y no en la 40, que suele ser lo habitual. Esto se debe a que será su tercera cesárea. Hace unas semanas, la intérprete de La Promesa explicaba que todos los días debe pincharse heparina para evitar la formación de coágulos a causa de una enfermedad que tiene desde que era joven.

A ello se une que la cicatriz del útero, «que en ocasiones normales no está tirante», en el embarazo, indica, «está súper tirante y en cada contracción sufre». Como los médicos no tienen forma de saber «cuánto está sufriendo o si hay riesgo de que se abra», era mejor adelantar el parto, aseguraba en sus redes sociales. Además, los pinchazos por la heparina le han producido varios hematomas en el abdomen, tal y como ella ha mostrado ante sus seguidores. «Como no voy a poder evitar enseñar mi barriguita, vais a ver que aparecen una serie de hematomas a los lados que no quiero tapar, porque creo que es muy importante normalizarlo», reivindicaba la actriz señalando que, cuando tenía 21 años, le diagnosticaron una enfermedad causada por una mutación genética que provoca que su sangre esté más coagulada de lo normal, algo que le puede causar trombosis e incluso abortos espontáneos.

María Castro / Gtres

Para prevenir cualquier tipo de infección o problema con su tercera hija, que está a punto de llegar al mundo, esta vendrá por cesárea como las dos anteriores. La primera, Maia, nacía de esta forma en 2016 porque venía sentada, tal y como reveló María Castro, mientras que para la segunda, Olivia, se intentó que fuese un parto vaginal en 2020 porque venía bien colocada, pero finalmente no fue posible. «Bajamos a quirófano, me abrió y me dijo: ‘Menos mal que hemos bajado porque esto estaba tan tirante que te he abierto la cicatriz con los dedos», añadió recordando las palabras del doctor.

Por eso, decía, «sabía que, si había una tercera, sería otra cesárea seguro. Pero bueno, como ya sé el dolor que es… A soportarlo a cambio de una nueva vida», afirmó. Y es que no puede estar más radiante de felicidad. Ilusionada con su marido, junto al que lleva una década, la familia ya ha comenzado la cuenta atrás para el nacimiento del nuevo bebé, del que todavía no han revelado el nombre, aunque se espera que llegue en 2024. En cuanto a su trabajo actual, ella misma ha aclarado su futuro. «Tengo a mucha gente preocupada con qué va a pasar en La Promesa si estoy embarazada. Pues no pasa nada. Tengo un productor estupendo que lo ha adaptado todo muy bien y voy a seguir trabajando hasta el final con la barriguita», destacó.