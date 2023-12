El susto de María Castro en su quinto mes de embarazo: «Dejé de sentir al bebé»

María Castro está a escasos cuatro meses de convertirse en mamá por tercera vez tras los nacimientos de Maia y Olivia, de siete y tres años, respectivamente, fruto de su relación con José Manuel Villalba. Fue el pasado día 1 noviembre cuando la actriz hizo público que estaba embarazada de nuevo a través de su perfil en Instagram, donde reúne a más de novecientos mil seguidores. «Hoy es el día de todos Los Santos, y para mí es imposible no pensar en los que no están y aún sigo necesitando… Pero hace tiempo que ‘entendí’ que la vida es un ciclo, y que unos se van (aunque no de nuestro corazones), para que otros entren en ellos…», comenzó escribiendo la actriz.

«Pues parece ser que en el año 2024, otra vez nuestro corazón, se va a transformar mágicamente por dentro, para acoger el amor incondicional que sólo una nueva vida te inyecta. El mío, concretamente, ya hace tres meses que late al compás, del que en unos meses latirá fuera», añadió la viguesa que, desde entonces, ha compartido con los usuarios en la red, como ya hiciera con sus anteriores embarazos, los avances de éste.

María Castro en un evento en Madrid / Gtres

Del mismo modo, sin tapujos, María ha confesado los inconvenientes que se habría encontrado en el que es ahora su quinto mes de gestación. Ha sido hace escasas horas, de hecho, cuando la intérprete de El juego de las llaves o Sin tetas no hay paraíso, ha explicado que se ha llevado un tremendo susto este fin de semana en relación al bebé que espera. «Este sábado me asusté porque no sentía a la bebé (…) Quería dedicar este espacio a una persona que hizo que el sábado me fuese más tranquila para la cama. No sentía a la bebé en la barriga», ha empezado explicando María. «No tengo porqué sentirla porque estoy de 19 semanas solamente, pero es que hace una semana sí la sentí. Es el tercer embarazo y puedo percibir como ese aleteo y el palpitar de la bebé. Luego dejé de sentirla. Supongo que me entendéis el agobio», ha añadido.

Pero nada queda ahí. María Castro ha ido más allá y ha desvelado que recibió incluso, la ayuda de una seguidora que la había escrito varios días antes para hacerle una ecografía 5D más adelante. «Soy de seguir con la vida para adelante, lo pongo en un rincón de la cabeza, tengo esa capacidad, pero está ahí el runrun (…) Una chica me había escrito por Instagram para hacerme una eco 5D más adelante. Le pregunté si hacían ecos antes de tiempo. Me pidió que no subiera nada porque le habían dejado el ecógrafo, se le había estropeado el suyo profesional. Vino a mi casa a las 10 de la noche. Pudimos ver a la bebé, oír el latido, se daba la vuelta… todo estaba perfecto. Creo que gente que hace estas cosas… porque esto de venir a mi casa por la noche no está dentro de su contrato. Merece una mención especial. Ella estaba preocupada porque no se le veía bien la carita al bebé y yo solo quería que se oyese su latido. He pasado un fin de semana maravilloso gracias a ti, Andrea», ha relatado.

María Castro relata el susto de su quinto mes de embarazo / Instagram

María Castro rinde homenaje a Concha Velasco

De actriz a actriz, y también a través de la ya citada red social. María Castro ha dedicado una publicación a Concha Velasco, quien falleció el pasado fin de semana a consecuencia de un agravio en su enfermedad, mediante una foto de la noche en que Concha fue galardonada con el Premio Fotogramas de Plata. «En un tú a tú imponente y entrañable, me agarró así de la mano mientras yo la apretaba con fuerza, por si se me pegaba algo. Es la última vez que tuve el honor de verte y disfrutarte…de estar con la primera. La número UNO! La que lo ha hecho todo, y todo bien».