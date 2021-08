Marta de Lola, más conocida como Lola, fue una de las revelaciones de ‘La isla de las tentaciones’ de la pasada edición. Entró junto a su pareja, Diego, aunque más tarde comenzó a sentir cosas por alguno de los tentadores con los que fue infiel al que por aquel entonces era su pareja. Pese a la situación que vivió, la concursante se acordaba constantemente de la mascota que tenían en común: su perrito. De hecho, llegó a pensar que no le volvería a ver por lo que había hecho. Inmediatamente, las redes sociales se llenaron de memes.

Después, Lola se convirtió en uno de los fichajes estrella de ‘Supervivientes 2021’. Fue la primera expulsada, pero la audiencia la salvó y vivió sola durante un tiempo alejada del grupo principal. Llegó hasta el final del concurso gracias a sus dotes de supervivencia, aunque no se alzó con el premio. Ya aterrizada en España después de vivir la aventura de su vida, Lola ha dado a conocer que emprenderá acciones legales contra su expareja por la custodia de su perro. Lo ha hecho público a través de su recién estrenado canal de Mtmad.

“Al salir de ‘Supervivientes’ me pongo en contacto con Diego para poder quedar y ver a Horus la temporada que me tocaba a lo que él me responde que ya no está en León que está en Santander”, comienza relatando Lola visiblemente emocionada. “Me dice que, si quiero verle que vaya a recogerle desde Alicante, que es donde yo estaba”, añade. “Al principio me pongo seria y le explico que no me parece justo que me tenga que recorrer media España pudiendo quedar en un punto que nos pille en medio a los dos. Entonces también le digo que cuando le toque a él, también tendrá que venir a recogerle”, cuenta.

Cuando Lola expone su opinión, Diego responde que “no es justo”. “Me volvió a sacar el tema de ‘La isla de las tentaciones’, ya que yo al serle infiel allí pues que soy yo la que tiene que moverse, que demasiado hace él con darme la oportunidad de ver al perro”, explica la televisiva sobre su conversación con el cantante.

“Me quiero poner seria porque no quiero que se me manipule con mi perro porque es la única manera de hacerme daño. Yo no quiero quitarle la mascota porque es de los dos. Cuando ocurrió todo en ‘La isla de las tentaciones’ tuvimos una conversación que tengo escrita por WhatsApp y dejamos claro que teníamos la custodia compartida”, confiesa Lola. “La medida que voy a tomar es un poco extrema, pero voy a hacer lo que sea. Voy a reclamar mi custodia compartida con abogados. Voy a emprender medidas legales contra Diego no para quitárselo, sino para tener custodia compartida”, sentencia con los ojos vidriosos.