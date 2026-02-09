Kiko Rivera se ha convertido en el mayor fan de su novia, Lola García, y viceversa. Este pasado fin de semana, y en medio de los rumores de mala relación con su ex, Irene Rosales, el hijo de Isabel Pantoja ha acudido a una actuación de su nueva pareja, con la que se ha intercambiado besos delante de las cámaras. Una aparición que llega días antes de este 9 de febrero, cumpleaños del DJ. Precisamente, la bailaora ha aprovechado este día tan especial en el calendario de su novio para desvelar el tiempo que llevan juntos.

La felicitación de Lola García a Kiko Rivera

Este lunes 9 de febrero es el 42 cumpleaños de Kiko Rivera. Pese a que lo más probable es que el artista no cuente con algunos mensajes que esperaría -como el de su hermana, Isa Pantoja, o el de su madre, Isabel Pantoja, con las que no tiene relación-, sí que ha recibido una dedicatoria por parte de su novia, Lola García, a la que presentó públicamente a finales del pasado año.

Lola García le declara su amor a Kiko Rivera públicamente por su cumpleaños. (Foto: Redes Sociales)

Desde el primer momento, Kiko y Lola no escondieron su amor y, de hecho, es habitual que la pareja se intercambie gestos y mensajes públicos. Es por ello que, como no podía ser de otra manera, la bailarina ha aparecido en redes sociales para mandarle un mensaje a su pareja con motivo de su cumpleaños. «Felicidades amore mío. No cambies nunca, tu forma de ser te hace especial y has hecho que me enamore de ti en tan poco tiempo», ha comenzado diciendo. De esta manera, la andaluza ha dejado claro que no lleva mucho tiempo saliendo con el primo de Anabel Pantoja.

Además, en esta felicitación pública, ha querido mandarle un deseo a su novio. «A partir de hoy tienes 365 días lleno de posibilidades nuevas y yo a tu lado. Te amoro nene», ha concluido junto a una imagen en la que aparece abrazada al DJ.

En medio de los rumores de mala relación con Irene Rosales

Cuando el pasado mes de agosto Kiko Rivera e Irene Rosales anunciaron su ruptura, dejaron claro que ante todo estaba el bienestar de sus dos hijas en común y que, pese a que tomarían caminos separados, seguirían siendo una familia.

Kiko Rivera e Irene Rosales. (Foto: Gtres)

Aunque en un comienzo fue así e incluso el artista conoció a Guillermo, el nuevo novio de Irene, la llegada de Lola García marcó un punto de inflexión. Hace unas semanas salió a la luz que Rosales se molestó con Kiko porque el cantante le propuso a su ex que su novia pareja recogiera a sus hijas en común al colegio. Un gesto que a Irene no le gustó. De hecho, prueba de ello es que Lecturas publicó unas imágenes en las que ambos coincidían en el centro escolar de sus pequeñas sin a penas cruzarse la mirada o saludarse.