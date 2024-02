Lola Fernández Ochoa tras la dramática muerte de su hermana: “Me sigue costando mucho hablar del suicidio”

El 24 de agosto de 2019, el cuerpo de Blanca Fernández Ochoa, fue hallado sin vida tras 11 días desparecida en extrañas circunstancias que terminaron con el peor de los finales. Su pérdida dejó consternado a todo su círculo más allegado de familiares y amigos los cuales, cinco años después, siguen recordándola como el primer día. Más allá de marcar un hito en la historia del deporte, convirtiéndose en la primera mujer que ganó una medalla olímpica, la historia de Blanca también ha impulsado a personas como su hermana a liderar fundaciones cuyo objetivo es concienciar sobre la importancia de la salud mental.

Sin ir más lejos, el pasado miércoles, Lola Fernández Ochoa, hermana de la fallecida, presentó el proyecto Preparados, con el que pretende que la muerte de Blanca no caiga en el olvido, concienciando a los deportistas de élite de la importancia de la salud mental. Aprovechando su interacción con los medios encargados de cubrir el evento, Lola ha explicado que las personas que se dedican profesionalmente al mundo del deporte tienen que estar «continuamente preparándose para que el día de su retirada no sea algo dramático».

Lola Fernández Ochoa en la presentación del proyecto ‘Preparados’/ Gtres

Pese al duro palo que sufrió tras el fallecimiento de su hermana, Lola se levanta feliz de pensar que con cada compromiso que consigue a través de la fundación puede llegar a salvar la vida de muchas personas. No obstante, confiesa que sigue pasándolo muy mal cada vez que se acuerda de Blanca: «Es un drama del que me sigue costando mucho hablar, de la salud de mi hermana y de como acabó su final y su suicidio. Es muy duro hablar de ello», señalaba.

Lola considera que el hecho de que rostros conocidos alcen la voz sobre este problema, que cada vez es más recurrente, es de vital importancia: «Si un gran deportista que para ti es un ídolo ha pedido ayuda, por qué no. Hay que pedirla y no pasa absolutamente nada. Hay que normalizar igual que si vas al traumatólogo porque te duele la rodilla, voy al psicólogo porque necesito resetear», apuntaba.

Desnudándose como nunca antes lo había hecho, la hermana de la deportista fallecida también ha confesado que ella misma tuvo que pedir ayuda tras la muerte de Blanca: «Fue un golpe muy duro porque en el fondo hay un sentimiento de culpa que ahora sé que no es así», sostiene. Al mismo tiempo, la entrevistada ha hecho referencia a la bipolaridad que sufría su hermana, la cual «fue muy complicada» según diferentes expertos con los que ha tratado. «Ella no quiso pedir ayuda por vergüenza. Por más que la insistí varias veces, se resistía. Era Blanca, la primera mujer en conseguir una medalla olímpica para España, una campeona del mundo. Entonces, se sentía pequeñita y no quería que la gente lo supiese», explicaba.

La actuación por la que optó en ese momento es una de las cosas de las que se arrepiente a día de hoy: «Yo respeté su decisión, y es de lo único de lo que me arrepiento ahora, de no haberla llevado de las orejas», añadiendo que ha pasado un duelo «muy complicado» a lo largo de estos cinco años. «No se puede describir el sentimiento que tienes cuando alguien tan querido toma esa decisión», concluía visiblemente emocionada.