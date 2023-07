Sofía Arnelas (40) está a escasas horas de celebrar su fiesta de matrimonio con Miguel Ángel Herrera, con quien comenzó una relación hace ahora más de una década. Pese a que la pareja se casó oficialmente el pasado día 7 de julio, coincidiendo con el aniversario de su noviazgo, no será hasta hoy cuando festejen el enlace. Lo harán en Cáceres, concretamente, en el palacete Huerta del Conde, el que fuera lugar de aristócratas tertulias y tiro de pichón, situado junto a la Fuente del Rey, manantial natural de la Ribera del Marco de Cáceres; y que actualmente es propiedad de la familia Gutiérrez-Ulecia Vigara.

Se espera que al evento, que tendrá como referencias las costumbres de Extremadura y Andalucía, uniendo así la cultura de los novios, acudan cerca de doscientas personas entre las que destaca la presencia de Chenoa, con quien la artista comparte, además de su pasión por la música, un muy buen vínculo amistoso desde hace varios años. «No quiero que sea una boda de compromisos, de amigos de mis padres. No, quiero que sea gente que se emocione ese día, amigos cercanos. No invitaré a nadie de mi edición de Operación Triunfo. Tengo buena relación con ellos, y cuando nos vemos nos alegramos, pero no son amigos. Tengo compañeros de trabajo y luego tengo amigos, y a mi boda solo vienen los amigos», aseguraba la propia Soraya al respecto de su lista de invitados en una entrevista en exclusiva para Fiesta, hace escasas semanas.

Soraya Arnelas en un evento en Madrid / Gtres

La de hoy, asimismo, será una ceremonia civil y, según ha trascendido, Soraya lucirá un vestido «tradicional pero con algo de brillo» que cambiará, no obstante, por otro en el momento del cóctel y posterior convite. Ambos diseños, están confeccionados por ella misma con la ayuda, eso sí, de Lorena Formoso, la gallega afincada en Madrid reconocida, precisamente, por sus estilismos en clave bridal. «Será una boda joven y divertida, una ceremonia civil que tendrá sabor extremeño, andaluz y portugués», expresó.

Soraya Arnelas y su pareja se prometieron en 2019. Sin embargo, primero la pandemia del coronavirus, y después el segundo embarazo de la intérprete de Bolero y La Botella, hicieron que postergaran sus planes.

Soraya y Chenoa en los Premios Cadena Dial / Gtres

La trayectoria profesional de Soraya, al detalle

Soraya Arnelas se catapultó a la fama en Telecinco tras ser una de las finalistas de la primera edición de Operación Triunfo en la cadena insignia de Mediaset, en 2005. Desde entonces, la cantante ha participado en varios programas y concursos de televisión como coach y como cantante, tales como Mira quién baila, El Club de Flo, Generación de Estrellas, Pasapalabra, Tu cara me suena o Canta si puedes, entre otros. Asimismo, la extremeña fue la representante de España en Eurovisión en el año 2009, con el tema La noche no es para mí.

En la actualidad, Soraya cuenta con dos discos de platino y un disco de oro, equivalentes con 200 000 de álbumes certificados, y se encuentra inmersa en nuevos proyectos musicales. Prueba de ella es el single La Cita que lanzó el pasado mes de abril.