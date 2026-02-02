Lo que no sabías de Mika: de su relación con Andreas a su infancia marcada por su padre

Esta noche, Mika llega al plató de El Hormiguero para presentar su último trabajo de estudio, Hyperlove, un proyecto que vuelve a mostrar su inconfundible mezcla de pop elegante, energía y sensibilidad. La visita del artista libanés-británico es también una oportunidad para recorrer su trayectoria, desde los primeros pasos en la música hasta convertirse en un referente internacional de la creatividad y la autenticidad. Conocido por éxitos como Grace Kelly, Relax o Love Today, Mika ha logrado consolidarse como uno de los artistas pop más originales de su generación, y su visita promete revelar anécdotas personales y profesionales que pocos conocen.

Nacido como Michael Holbrook Penniman Jr. en Beirut en 1983, Mika tuvo que enfrentar desde niño circunstancias que marcaron su carácter y su sensibilidad artística. Su familia abandonó el Líbano en plena guerra civil y, tras una etapa en Chipre y París, se establecieron en Londres. Allí vivió de cerca experiencias difíciles: su padre fue secuestrado durante varios meses en Kuwait, su familia sufrió pérdidas económicas y Mika mismo enfrentó la dislexia y el acoso escolar. Lejos de frenar su creatividad, estas experiencias moldearon su carácter, alimentando una sensibilidad que más tarde se traduciría en su música.

Mika en unos premios. (Foto: Gtres)

Desde muy pequeño, Mika mostró un talento extraordinario. A los tres años ya bailaba y cantaba, y su madre lo animó a estudiar música formalmente. Pese a que en un principio odiaba las clases de piano y canto clásico, a los seis meses ya actuaba en la Royal Opera House de Londres, y con nueve años empezaba a recibir sus primeros pagos por interpretar canciones. Esa disciplina temprana, combinada con su resiliencia frente a la adversidad, sentó las bases de una carrera que en 2007 explotaría a nivel internacional con Life in Cartoon Motion, álbum que vendió millones de copias y lo convirtió en un fenómeno global.

A lo largo de su carrera, Mika ha publicado varios discos de estudio, incluyendo The Boy Who Knew Too Much, The Origin of Love, No Place in Heaven y My Name Is Michael Holbrook, consolidando un estilo que fusiona pop barroco, teatralidad y melodías pegadizas. Su registro vocal único, capaz de pasar de notas delicadas a un potente falsete, lo ha comparado con artistas legendarios como Freddie Mercury o Elton John, y su capacidad para conectar con distintos públicos lo ha convertido en un referente dentro de la comunidad LGTBIQ+.

Mika durante uno de sus conciertos. (Foto: Gtres)

Mika no solo ha brillado en la música: su versatilidad lo ha llevado a la televisión, donde ha sido jurado y coach en ediciones internacionales de The Voice y X Factor, y presentador del Festival de Eurovisión 2022 junto a Laura Pausini y Alessandro Cattelan. Esta experiencia televisiva le permite transmitir su conocimiento y su sensibilidad artística a nuevas generaciones, además de acercar su lado más humano y cercano al público.

En lo personal, Mika encuentra refugio y equilibrio en su casa de campo en la Toscana, una histórica «casale» rodeada de naturaleza, con paredes de piedra, suelos de cotto y vigas de madera a la vista. Allí no solo compone música, sino que también disfruta de la vida tranquila junto a su pareja, Andreas Dermanis, y sus perros. Este refugio, que el artista describe como su «segunda casa», ha sido clave para reconectar consigo mismo y con su creatividad, además de servirle como escenario de reuniones con amigos y celebraciones al aire libre.

Christian Louboutin y Mika en París. (Foto: Gtres)

Desde 2012, Mika comparte su vida con Andreas, construyendo una relación sólida y discreta, alejada del foco mediático. El cantante ha explicado que no planea ser padre, priorizando el tiempo y la dedicación que una familia requiere frente a su intenso ritmo profesional. Además, ha sido muy abierto sobre la importancia de cuidar la salud mental, gestionar la ansiedad y afrontar la presión de la industria musical, y ha confesado que el silencio absoluto le resulta incómodo, prefiriendo siempre tener música de fondo. Por ello, su visita a El Hormiguero no será solo la presentación de su nuevo disco, sino una oportunidad única para descubrir a un artista que ha convertido las adversidades en creatividad, resiliencia y un talento musical inconfundible.