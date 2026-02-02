Lo que no sabías de Mika: de su relación con Andreas a su infancia marcada por su padre
Mika, el cantante y compositor británico-libanés, visita hoy 'El Hormiguero'
El artista presenta su nuevo disco 'Hyperlove', ofreciendo un repaso a su trayectoria musical y su vida personal
Mika vive una relación estable y discreta con Andreas desde 2012, sin planes de ser padre
Esta noche, Mika llega al plató de El Hormiguero para presentar su último trabajo de estudio, Hyperlove, un proyecto que vuelve a mostrar su inconfundible mezcla de pop elegante, energía y sensibilidad. La visita del artista libanés-británico es también una oportunidad para recorrer su trayectoria, desde los primeros pasos en la música hasta convertirse en un referente internacional de la creatividad y la autenticidad. Conocido por éxitos como Grace Kelly, Relax o Love Today, Mika ha logrado consolidarse como uno de los artistas pop más originales de su generación, y su visita promete revelar anécdotas personales y profesionales que pocos conocen.
Nacido como Michael Holbrook Penniman Jr. en Beirut en 1983, Mika tuvo que enfrentar desde niño circunstancias que marcaron su carácter y su sensibilidad artística. Su familia abandonó el Líbano en plena guerra civil y, tras una etapa en Chipre y París, se establecieron en Londres. Allí vivió de cerca experiencias difíciles: su padre fue secuestrado durante varios meses en Kuwait, su familia sufrió pérdidas económicas y Mika mismo enfrentó la dislexia y el acoso escolar. Lejos de frenar su creatividad, estas experiencias moldearon su carácter, alimentando una sensibilidad que más tarde se traduciría en su música.
Mika en unos premios. (Foto: Gtres)
Desde muy pequeño, Mika mostró un talento extraordinario. A los tres años ya bailaba y cantaba, y su madre lo animó a estudiar música formalmente. Pese a que en un principio odiaba las clases de piano y canto clásico, a los seis meses ya actuaba en la Royal Opera House de Londres, y con nueve años empezaba a recibir sus primeros pagos por interpretar canciones. Esa disciplina temprana, combinada con su resiliencia frente a la adversidad, sentó las bases de una carrera que en 2007 explotaría a nivel internacional con Life in Cartoon Motion, álbum que vendió millones de copias y lo convirtió en un fenómeno global.
A lo largo de su carrera, Mika ha publicado varios discos de estudio, incluyendo The Boy Who Knew Too Much, The Origin of Love, No Place in Heaven y My Name Is Michael Holbrook, consolidando un estilo que fusiona pop barroco, teatralidad y melodías pegadizas. Su registro vocal único, capaz de pasar de notas delicadas a un potente falsete, lo ha comparado con artistas legendarios como Freddie Mercury o Elton John, y su capacidad para conectar con distintos públicos lo ha convertido en un referente dentro de la comunidad LGTBIQ+.
Mika durante uno de sus conciertos. (Foto: Gtres)
Mika no solo ha brillado en la música: su versatilidad lo ha llevado a la televisión, donde ha sido jurado y coach en ediciones internacionales de The Voice y X Factor, y presentador del Festival de Eurovisión 2022 junto a Laura Pausini y Alessandro Cattelan. Esta experiencia televisiva le permite transmitir su conocimiento y su sensibilidad artística a nuevas generaciones, además de acercar su lado más humano y cercano al público.
En lo personal, Mika encuentra refugio y equilibrio en su casa de campo en la Toscana, una histórica «casale» rodeada de naturaleza, con paredes de piedra, suelos de cotto y vigas de madera a la vista. Allí no solo compone música, sino que también disfruta de la vida tranquila junto a su pareja, Andreas Dermanis, y sus perros. Este refugio, que el artista describe como su «segunda casa», ha sido clave para reconectar consigo mismo y con su creatividad, además de servirle como escenario de reuniones con amigos y celebraciones al aire libre.
Christian Louboutin y Mika en París. (Foto: Gtres)
Desde 2012, Mika comparte su vida con Andreas, construyendo una relación sólida y discreta, alejada del foco mediático. El cantante ha explicado que no planea ser padre, priorizando el tiempo y la dedicación que una familia requiere frente a su intenso ritmo profesional. Además, ha sido muy abierto sobre la importancia de cuidar la salud mental, gestionar la ansiedad y afrontar la presión de la industria musical, y ha confesado que el silencio absoluto le resulta incómodo, prefiriendo siempre tener música de fondo. Por ello, su visita a El Hormiguero no será solo la presentación de su nuevo disco, sino una oportunidad única para descubrir a un artista que ha convertido las adversidades en creatividad, resiliencia y un talento musical inconfundible.