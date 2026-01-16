Bibi o B, la supuesta hija de Freddie Mercury -que perdió la vida en 1991 por una neumonía bronquial-, ha fallecido a los 48 años a causa de un cáncer que le diagnosticaron cuando era muy joven. Una noticia que ha dado la vuelta al mundo, ya que hasta ahora se desconocía que el vocalista de Queen tuviera hijos biológicos reconocidos. Sin embargo, el interprete de Bohemian Rhapsody sí que era conocedor de ello. Y es más, tuvo mucha relación con su hija, de la que se dice que le dedicó algunos de sus temas, como Bijou y Don’t Try So Hard y a la que se refería como trésor -tesoro en francés-.

El comunicado de su fallecimiento

Ha sido Thomas, el viudo de Bibi, el que ha mandado un comunicado al diario británico Daily Mail anunciando el fallecimiento de su mujer y en el que también nombra a Mercury de manera implícita. «Falleció en paz tras una larga batalla contra el cordoma, un cáncer espinal poco común, dejando a dos hijos de nueve y siete años. B se encuentra ahora con su amado y amoroso padre -refiriéndose al cantante- en el mundo de los pensamientos. Sus cenizas fueron esparcidas al viento sobre los Alpes», ha deslizado.

Freddie Mercury en un concierto. (Foto: Gtres)

Quien también se ha pronunciado sobre esta triste pérdida ha sido Lesley-Ann Jones, una escritora que reveló en uno de sus libros que el intérprete de Don’t Stop Me Now fue padre en 1976 y que recientemente destapó las pruebas de ADN el vínculo entre Bibi y Mercury: «Estoy devastada por la pérdida de esta mujer que se convirtió en mi amiga íntima, que acudió a mí con un objetivo desinteresado: dejar de lado a todos aquellos que han tenido rienda suelta a la historia de Freddie durante 32 años, desafiar sus mentiras y su reescritura de su vida, y entregar la verdad. Al final de su vida, era lo único que le importaba. Estuvo muy enferma durante los cuatro años que trabajamos juntas. Pero tenía una misión. Se priorizó a sí misma y a sus propias necesidades».

En su libro, Lesley nunca destapó el nombre completo de la hija de Freddie Mercury, ya que B no quiso poner en riesgo su identidad ni si carrera profesional como médico. Sin embargo, en esta biografía sí que contó cómo era la relación entre ellos y que era habitual que Bibi fuera a los conciertos de su padre. «La señora B nunca quiso hacer pública su identidad porque era médica y corría el riesgo de terminar con su carrera y comprometer a sus pacientes», comentó.

Freddie Mercury en una imagen de archivo en un concierto. (Foto: Gtres)

Los últimos años de su vida, B los pasó en Francia junto a su marido y sus hijos. Sin embargo, según ha contado la biógrafa, desde que le diagnosticaran la enfermedad viajó a distintos puntos del mundo «para poder acceder al mejor tratamiento, ya que el cordoma siempre estaba a punto de acabar con su vida».