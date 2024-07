Lluvia de críticas: el polémico posado de Vicky Martín Berrocal en bikini

El nombre de Vicky Martín Berrocal se ha colocado, de nuevo, en la primera plana mediática. La diseñadora ha recibido en las últimas horas un aluvión de críticas tras la publicación de un polémico post compuesto por varias fotografías en las que aparece posando ante el objetivo de la cámara con diferentes trajes de baño.

En la primera de ellas, Vicky se encuentra sentada en el borde de una piscina de un hotel de Ibiza luciendo un bikini blanco. Como accesorio unas gafas de sol oscuras. En la segunda, la empresaria luce un bañador beige con detalles dorados efecto cut out en la zona central.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Vicky Martín Berrocal (@vickymartinberrocal)

Vicky Martín Berrocal. (Foto: Redes sociales)

Y en el resto de las estampas luce los mencionados estilismos, pero en diferentes posturas, algo que no ha terminado de convencer a los usuarios de la Red, que no han dudado en dar su opinión al respecto.

Lluvia de críticas

«Mira, ese cuerpo no es el tuyo», «¿Hay alguien detrás de los filtros?», «Están súper retocadas las fotos», «Anda que no te has hecho arreglos. Madre mía», «Las fotos están retocadas. Todo el cuerpo para ponerlo suave como la seda. Y el la zona de la tripa photoshop. Y es verdad que si adelgazas tanto con nuestras edades la piel se queda arrugada, por mucho deporte que hagas. Las rodillas nos delatan. Esa piel que muestras es de una joven de 20 años. Me encantas, y estás guapísima con los kilos que has perdido , pero deberías ser más natural y no engañar con las fotos «, han sido solo algunos de los comentarios negativos que ha recibido Vicky Martín Berrocal.

Vicky Martín Berrocal. (Foto: Redes sociales)

Por otro lado, también ha habido seguidores que se han deshecho en halagos hacia la diseñadora. «Siempre ha estado espectacular y, ahora, de lujo», ha indicado una usuaria. «¡Qué belleza!», ha dicho otra. «¡Estás guapísima», ha comentado otro internauta.

Pese a la vorágine de reacciones que ha provocado esta publicación, Vicky Martín Berrocal ha optado por la fórmula del silencio, haciendo así gala, una vez más, de su habitual discreción.

Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís, en Madrid. (Foto: Gtres)

Esta polémica se ha producido unos días después de que se confirmara su ruptura con Enrique Solís. Su historia de amor salió a la luz el pasado mes de febrero, sin embargo, han tomado caminos diferentes, confirmó ¡Hola!

Un buen momento profesional

Por otro lado, al margen de los comentarios y de su situación sentimental, Vicky Martín Berrocal atraviesa un gran momento profesional, ya que está obteniendo buenos resultados con su podcast que tiene como título A solas con…, y hace unos días, recogió el Premio Ondas al Mejor podcast revelación. Además, continúa inmersa en su firma de ropa, Victoria Collection, marca que se ha convertido en una de las preferidas de Isabel Díaz Ayuso.