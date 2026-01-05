Una llamada de emergencia y dos detenciones: las nuevas claves de la muerte de la hija de Tommy Lee Jones

El 2026 empezó de la peor manera posible para el actor Tommy Lee Jones. En la madrugada del 1 de enero, su hija, Victoria Jones (34), fue encontrada sin vida sobre las 3:00h de la mañana en una habitación del hotel Fairmont de San Francisco. Las personas que descubrieron su cuerpo intentaron en todo momento practicarla maniobras RCP (Reanimación Cardiopulmonar) siguiendo las instrucciones que los servicios de emergencia les indicaban por teléfono. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, finalmente se confirmó su muerte, aunque a día de hoy, las causas continúan siendo todo un misterio. Es por ello por lo que las autoridades han abierto una investigación para esclarecer los hechos y conocer realmente lo que ocurrido con la vida de la hija de uno de los intérpretes estadounidenses más conocidos a nivel internacional.

En medio de la indagación judicial, un popular tabloide de Estados Unidos ha publicado algunos de los detalles del caso que, hasta ahora, no se habían sacado a luz. Entre todos, sin duda ha llamado la atención la llamada al 911 (que se realizó poco antes de las 3 de la madrugada) para alertar de que se había producido una emergencia médica en el hotel mencionado y que debía ser atendida de inmediato. Según se puede escuchar en el fragmento trascendido de la llamada, el agente encargado de atender el caso menciona un «código 3 por sobredosis, cambio de color», marcando como algo urgente lo ocurrido, ya que esos términos se refieren a que se presenta una cianosis, explicada por la Clínica Cleveland como una «decoloración de la piel, los labios o las uñas causada por una falta de oxígeno en la sangre». Esta información ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que Victoria podría haber fallecido de una presunta sobredosis aunque, por ahora, no hay nada confirmado al respecto.

Tommy Lee Jones con su hija Victoria. (Foto: Gtres)

Por otro lado, la prensa británica también ha publicado en las últimas horas que meses antes de su muerte, Victoria abofeteó varias veces a su marido, Nevek Cejas. Unos actos por los que fue detenida y trasladada a la prisión de Napa, el pasado mes de junio, acusada de un delito menor de violencia doméstica. De hecho, el próximo 20 de enero estaba citada para comparecer ante el tribunal y resolver dichos cargos.

Esta detención no fue la única a la que se enfrentó Victoria a lo largo del 2025. El 28 de abril, también fue arrestada por delitos relacionados con las drogas. «Jones tenía un largo historial de abuso de drogas y fue arrestada por el Departamento de Policía de Napa en abril después de una borrachera de cocaína de dos días», informa Daily Mail.

El comunicado de la familia de Victoria Jones tras su muerte

A pesar de que habían optado por mantener un perfil bajo de cara a lo ocurrido, finalmente la familia de Tommy Lee Jones ha emitido un breve comunicado a la revista People agradeciendo «todas las palabras amables, los pensamientos y las oraciones recibidas», así como también han pedido respeto para su duelo, ya que han señalado que necesitan tiempo para asimilar esta devastadora noticia.