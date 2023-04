Con el paso de los años, la Reina Letizia se ha ido ganando el cariño de la población. Su diversión, espontaneidad y, sobre todo, naturalidad, han sido las claves para meterse a la gente en el bolsillo y callar las bocas que pusieron en duda su papel al frente de la Corona. Y, una vez más, ha vuelto a hacer alarde de ello en un evento oficial en el que ha sido grabada y que no ha tardado en hacerse viral.

La mujer de Felipe VI ha sido la protagonista de un vídeo que ya corre como la pólvora en internet. Durante el Tour del Talento celebrado en Córdoba, la Reina vivó varios momentos que se han viralizado en cuestión de segundos. El último tuvo lugar durante el acto de entrega del Premio Fundación Princesa de Gerona 2023 celebrado en el Gran Teatro de la ciudad andaluza, cuando charlaba con unos jóvenes estudiantes que esperaban ansiosos su llegada. «Hola, ¿cómo estáis?», comenzaba diciendo Letizia, para después mostrar interés en qué les estaba pareciendo el proyecto presentado. Tras el intercambio de palabras que tuvo con una de las profesoras, que aseguró que hasta 100 de sus alumnas habían asistido, la Reina tiró de espontaneidad para protagonizar ‘el momentazo’ de la jornada.

Con la naturalidad que le caracteriza, la madre de Leonor y Sofía se daba cuenta de que estaba siendo grabada por un grupo de jóvenes y así se lo hacía saber. «Y todo el rato me grabas, ¿no?», decía con una sonrisa. Acto seguido, Letizia se dirigía directamente al objetivo de la cámara y con un toque de humor volvía a hacer alarde de su diversión: «Hola, hola, ¡hoooolaaaa! ¡Qué tal!». Algo completamente inesperado que ahora se ha hecho viral en la red.

@elenaaluqee_ sigo sin creerme que he visto hoy a la reina ♬ sonido original – eleenii💗

Un momento que despertó la risas de los estudiantes, que vieron la cercanía de una figura tan importante como la Reina de España. Después de este acercamiento, la mujer de Felipe VI se interesó por los jóvenes y sus estudios, quienes confirmaron que estaban cursando primero de Bachillerato. «Enhorabuena y gracias», respondía la profesora como despedida, a lo que Letizia contestaba con una sonrisa: «Gracias a vosotros». Sin duda, si algo caracteriza a la monarca, eso es la facilidad de relacionarse.

El vídeo, subido por Elena, una de las alumnas, ya alcanza más de 26 mil me gustas en Tiktok e infinidad de comentarios que resaltan la amabilidad de la Reina. «La verdad que es difícil que no te guste. No solo por su historia, sino por su carácter firme, elegancia, ese buen hablar y ser espontánea», ha escrito uno de los usuarios de la red. Por su parte, la autora del vídeo ha confesado que sigue sin creerse que haya podido ver y hablar con la Reina, aunque seguro que lo que menos se esperaba de este encuentro es que su vídeo se iba a hacer viral, hasta llegar a los medios de comunicación.