Leiva explica cómo perder un ojo le hizo conectar con la música

El cantante Leiva ha decidido conceder una entrevista al podcast de Farid y Diego en Apple. Durante la charla, el artista confesó que cuando era un niño perdió un ojo debido a un disparo con una pistola de perdigones. Sin embargo, para él no fue traumático y sí para sus padres que sufrieron más que él. «El trauma que generó fue más a mis papás porque yo lo que quería era salir del hospital y jugar con la pelota. A mí me decían que no veía por un ojo y yo no me podía hacer cargo de esa dimensión, a mí no me cabía eso. Entonces salí a jugar, vi que las tres dimensiones eran diferentes, pero yo quería vivir y quería jugar»” explica.

Cuando Leiva era pequeño era un niño muy inquieto, tal y como confiesa en la entrevista. A los 12 años, cuando perdió el ojo, también se rompió el brazo tras caerse de un skate, dos accidentes simultáneos. Tener que pasar tiempo de reposo para recuperarse después de ser operado, le sirvió para acercarse a la música, lo que hoy es su trabajo. «Tuve un proceso importante de tiempo en el que no podía hacer algunas cosas y tuve que ir tranquilizando mi inquietud y empecé a conectar con la música muy pronto”, añade, “ahora me doy cuenta del poso tan importante que ha tenido en mí y en mi música”, reflexiona.

Estos vivencias de su infancia no solo le han servido para convertirse en el músico que es hoy en día, también fue una lección de vida gracias al celador que le atendió cuando acudía al quirófano. “En el trayecto desde que voy a urgencias hasta que me llevan a quirófano que puede ser 1 minuto me tocó un celador que me dijo que era un tipo con suerte. Le pregunté ‘¿por qué?’ y me contestó: «Piensa de todas las cosas que puedes perder que tengas dos ¿cuál es la menos importante? El ojo. Tu vida va a ser exactamente igual que era antes de ayer. Te va a costar un mes de adaptación. Eres un tipo con suerte”. En esos momentos, el niño que era Leiva no entendió al médico, pero ahora reconoce la importancia de sus palabras.

«Y me metieron al quirófano. Tengo esas palabras, la importancia del mensaje de ese tipo en un momento así en 30 segundos son una lección de vida. No creo que sea ni consciente de que fue una ayuda para toda la vida. Me dijo que mi vida iba a ser igual solo que iba a costar un tiempo. Yo iba con mi brazo roto, la cara reventada y pensaba «suerte de qué, cabr**»…», recuerda entre risas.

El artista es muy reservado con todo lo que tiene que ver con su vida privada, sin embargo, en esta entrevista ha querido profundizar en aspectos de su vida personal que han sido importantes en su desarrollo personal y profesional. El intérprete de temas como Lady Madrid o Como si fueras a morir mañana, se encuentra promocionando su último trabajo Cuando te muerdes el labio, un proyecto discográfico en el que ha decidido unir las voces de 14 mujeres con el que pretende reivindicar sus cicatrices, según contó durante el encuentro.