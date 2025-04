Las últimas horas se han convertido en todo un torbellino emocional para Cayetana Guillén, quien confirmó en el marco de los premios Talía el regreso de su gran amiga, Amaia Montero, a La Oreja de Van Gogh. Tras sus polémicas palabras su nombre se ha colocado en el ojo del huracán y, ahora ha sido Leire Martínez, quien sustituyó a Amaia tras su salida de la formación musical, quien ha dado un paso al frente. Y es que, es necesario recordar que Leire salió del grupo el pasado mes de octubre. Una salida que no estuvo exenta de controversia.

Las palabras de Leire Martínez

«Están las redes ahí calentitas. Pobrecita. Yo tengo que reconocer que siento mucha empatía por Cayetana porque menudo marrón. Pobrecita mía. Yo creo que lo hizo con toda su buena intención», ha indicado en un primer momento, mostrando así su empatía por Cayetana Guillén.

Leire Martínez en los premios Dial. (Foto: Gtres)

«Creo que hay una gran labor periodística a la hora de entrevistarla», ha puntualizado. «Creo que los periodistas lo hicieron muy bien. Obtuvieron un resultado muy rico y goloso», ha señalado. «Mi sensación al ver el vídeo es que como la periodista da por sentada la noticia, creo que ella dice, ah pues si ya se sabe…», ha añadido. «Me extrañaría mucho, porque teniendo en cuenta la relación que tienen porque son amigas… No creo que haya una intención ni de lejos de hacer daño», ha continuado. Leire Martínez ha manifestado que siente pena porque cree que Guillén lo está pasando mal.

Después ha confesado que no le ha pillado por sorpresa este movimiento. «No es la primera vez que se habla de esto. Llevamos ya mucho tiempo, incluso años con estos rumores que van y que vienen. No sé, yo creo que… Al final lo que voy a decir va a recorrer medio mundo, pero bueno es mi opinión. Creo que todo se acabaría antes y no daría a pie a nada esto si se hablara claro ya del tema, que no pasa nada. Si tiene que ser que sea y si no tiene que ser que no sea. Insisto, yo no opino porque es un tema que no me corresponde. Es una decisión que la tiene que tomar quien la tenga que tomar. El grupo y en todo caso Amaia», ha finalizado en una entrevista en Sevilla Tevé.

Cayetana Guillén en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Las polémicas palabras de Cayetana Guillén

En las últimas semanas se había comentado que era algo que sucedería, sin embargo, no había confirmación oficial. Cayetana Guillén indicó, entre otras cosas, que lo sabía «desde hace mucho». «Le prometí no decirlo. No lo dije ni en casa», añadió. «Yo me eché a llorar al teléfono. Me dijo que me lo iba a contar, pero que no dijera nada. Cada vez que me preguntabais, yo lo sabía y estoy muy contenta», relató sobre el momento en el que Amaia le contó la noticia. Horas después se produjo un movimiento cuanto menos llamativo. Si bien Cayetana sigue siendo seguidora de Amaia en Instagram, la artista ha tomado la decisión de dejar de seguirla.

Amaia Montero y Cayetana Guillén en el pasado. (Foto: Gtres)

Después del revuelo generado, Cayetana Guillén pidió disculpas a través de un comunicado vía Instagram. «Ante la repercusión de mis declaraciones sobre un supuesto regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, quiero aclarar lo sucedido y pedir disculpas por la confusión que se ha podido generar. Nada más lejos de mi intención. Durante la fiesta de nominados de los premios Talía, mientras atendía a los medios de comunicación, la periodista me comunicó: Sabemos que eres muy amiga de Amaia Montero y ha vuelto a La Oreja de Van Gogh, queríamos saber qué pensaste cuando salió esa noticia’», comenzó diciendo. «Desde la emoción, el amor y la admiración profunda que siento por ella, respondí ilusionada, recordando una conversación entre amigas en la que expresó con cariño su deseo de volver a la música, pidiéndome que no trascendiera, porque no sabía ni cuándo ni cómo. Mi respuesta a la prensa fue desde la inocencia, la ilusión y el amor que siento por ella. Lamento profundamente que mis palabras hayan provocado toda esta situación. Me siento muy triste por lo ocurrido y pido disculpas de todo corazón», finalizó.

Tal y como ha podido saber LOOK en exclusiva, las palabras de Guillén Cuervo han supuesto que Sony Music mueva ficha para anunciar la vuelta de la vocalista al grupo. Se trata de un plan de última hora que nada tiene que ver lo que tenían pensado en un principio. Fuentes de toda solvencia indican a este digital que estaba previsto que el anuncio fuera por todo lo alto, con su correspondiente convocatoria de prensa.