Laura Matamoros VS Makoke: un enfrentamiento histórico previo a ‘Supervivientes’

Laura Matamoros ya está en Honduras. La influencer protagonizó su segundo salto en helicóptero el pasado domingo tras convertirse en la nueva concursante de Supervivientes 2024. Su regreso al formato le hizo emocionarse en riguroso directo pero, más allá de confesar los miedos a los que se enfrenta en esta ocasión, también aprovechó su intervención para dedicarle unas palabras a su eterna enemiga televisiva; Makoke. Siendo fiel al universo 2.0 para el que trabaja, hizo homenaje al meme viral que ha puesto en la primera plana mediática a la colaboradora y, antes de saltar, la hija de Kiko Matamoros gritó: «¡Makoke a la calle!», generando opiniones muy dispares sobre dicha actitud.

Makoke, que se encontraba en plató en ese momento, no pudo evitar las lágrimas tras sentirse dolida con las palabras de Laura: «De verdad que me estaba pareciendo un salto súper bonito y si me ha querido dedicar el salto pues es que no sé, lo que me hubiera gustado es que en ese momento no se tuviera que acordar de mí. No lo sé, no lo entiendo», expresaba visiblemente afectada.

Laura Matamoros en ‘Supervivientes 2024’/ Mediaset

Este intercambio de reproches ha vuelto a poner de manifiesto el origen de la mala relación que siempre han mostrado en la pequeña pantalla pero, ¿en qué lugar exacto tiene lugar el inicio del enfrentamiento histórico entre ambas?

El debut televisivo de Laura Matamoros

Laura Matamoros es conocida por ser hijo de Kiko Matamoros, uno de los rostros más conocidos de la televisión nacional. Sin embargo, no fue hasta 2016 cuando la joven aterrizó en la pequeña pantalla como concursante de GH VIP, reality donde se alzó con la victoria. Fue en la casa de Gudalix de la Sierra donde Laura habló largo y tendido sobre su mala relación con Makoke, la que por aquel entonces era la pareja de su padre.

Laura Matamoros durante el programa Gran Hermano Vip 2016/ Gtres

A lo largo de todo el concurso, la sobrina de Mar Flores aseguró que Makoke nunca le había hecho sentirse cómoda y la culpó de ser la responsable de su nulo contacto con Kiko por aquel entonces. Con el tiempo, la malagueña terminó divorciándose de Matamoros y Laura acercó posturas con su padre, además de con su hermana Ana. Sin embargo, con quien no ha conseguido enterrar el hacha de guerra ha sido con la que llegó a ser su madrastra.

Ana Matamoros junto a Makoke y Kiko Matamoros durante el acto de su graduación en Madrid/ Gtres

Aunque hay quienes aseguran que en los últimos meses las aguas estaban más calmadas, lo cierto es que el grito de «¡Makoke a al calle!» es una prueba de que Laura no ha conseguido olvidar su enfrentamiento con Makoke. Cabe destacar que hace tan solo unos meses, en medio del vendaval mediático que supuso la entrevista que concedió su primo, Carlo Costanzia, en ¡De viernes!, la influencer salió en defensa de su familia, cargando contra la colaboradora por sus palabras sobre la polémica: «Hasta ahora he intentado tener una relación cordial con ella por ser la madre de mi hermana, pero por nada más. Pero creo que es feo hablar de temas ajenos cuando hay mucho que mirar hacia uno mismo», decía sin tapujos desde el plató de Vamos a ver.