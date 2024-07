Un año más, Menorca se ha convertido en el particular refugio de Laura Escanes para pasar sus vacaciones. Hasta allí se ha desplazado la influencer junto a unas amigas, tal y como ha dejado patente a través de su perfil de Instagram. Ha sido también a través de la citada plataforma, donde la creadora de contenido ha plantado cara a las críticas.

Escanes ha compartido un storie en el que se puede ver cómo un internauta le pregunta si había engordado a lo que Laura responde, contundente. «Contéstame tú a esta pregunta. ¿Qué más te da?, ha indicado. Lejos de entrar en polémicas Laura Escanes, prefirió en un primer momento no ahondar en su respuesta, sin embargo, poco después, quiso dar su opinión acerca de esa situación.

Laura Escanes comparte un storie. (Foto: Redes sociales)

La respuesta de Laura Escanes

«Lo he pensado mejor y sí que te voy a contestar. Tal vez me arrepiento, pero ahí va», ha dicho en un primer momento. «Sí. He engordado. De hecho, he engordado unos 7 kilos con respecto al agosto pasado», ha añadido. «Agosto el cual me pasé llorando, sin comer, completamente infeliz y llegué a pesar lo mismo que pesaba cuando tenía 18 años», ha proseguido.

Laura Escanes contesta a una internauta. (Foto: Redes sociales)

«No estaba en mi peso real. Pero los comentarios que recibía eran: ‘¡Ay, qué cuerpazo’, ¡Qué delgadita!, ¡Qué guapa!. Sí. He engordado. Pero estoy sana, mentalmente tranquila, estable, con salud, sin ansiedad, sin sufrir, feliz. Así que antes de juzgar a alguien por su peso, sin saber sus circunstancias personales ni historia, mejor ahórratelo porque no sabes en qué momento está y el daño que podemos hacer», ha finalizado.

Además del texto que ha escrito, Laura Escanes ha compartido varias imágenes que corresponden a la época que describe, en las que aparece llorando. También añade una fotografía en la que se ven los kilos que pesaba hace un año.

Laura Escanes, en unos premios en Madrid. (Foto: Gtres)

Su ruptura con Álvaro de Luna

Aunque no ha revelado el motivo que la llevó a pasar por ese delicado episodio de su vida, hay que recordar que el pasado verano, Laura Escanes mantenía una relación sentimental con Álvaro de Luna, con quien poco después rompió. Una inesperada ruptura que sorprendió a propios y extraños, sobre todo, después de protagonizar uno de los momentos virales del Arenal Sound 2023, cuando el artista la subió al escenario para dedicarle la canción Todo contigo.

Laura Escanes y Álvaro de Luna besándose. (Foto: Instagram)

Cuando terminó la temporada estival, comenzaron los rumores de crisis entre ellos hasta que dejaron de seguirse en sus respectivas redes sociales. Una vez pusieron fin a su mediática historia de amor, cada una de las partes continuó por su camino y, desde entonces no se ha conocido públicamente que hayan rehecho sus vidas.