Laura Escanes y Álvaro de Luna no se esconden: el primer paso en público de la pareja

Si bien hace tan solo unas semanas Laura Escanes y Álvaro de Luna hacían saltar las alarmas al aparecer besándose apasionadamente en una conocida revista, ahora todo apunta a que su recién iniciado romance va viento en popa. Prueba de ello es el último plan llevado a cabo por la pareja, habiendo acudido de manera conjunta nada más y nada menos que al último concierto de gira de Aitana en el WiZink Center de Madrid. Una velada de la que la influencer quiso dejar constancia en sus redes sociales al grabar algunas canciones, aunque después ha sido la agencia Gtres la encargada de capturar las imágenes que demuestran que la ex de Risto Mejide habría acudido al evento muy bien acompañada.

Era durante la pasada tarde cuando la pareja optaba por poner punto final a la hermeticidad para reaparecer unidos con motivo del show de la cantante catalana. Aunque en las instantáneas captadas guardan la distancia, no cabe duda de que el intérprete y la influencer acudían juntos a las instalaciones del pabellón madrileño en cuestión, dejando así entrever que poco les importa lo que pueda a llegar a opinar la gente sobre su romance, queriendo vivir al máximo cada momento siempre y cuando sus respectivas agendas se lo permiten. No obstante, ninguno de ellos quiso hablar sobre su historia de amor frente a las cámaras, demostrando que aún habrá que esperar para que alguno quiera confirmar o desmentir algo que ya parece ser más que evidente.

A juzgar por sus respectivos rostros, todo apunta a que este noviazgo está yendo a las mil maravillas. Ataviada con un pantalón vaquero y una chaqueta negra, Laura no podía ocultar su sonrisa mientras que, de vez en cuando, se giraba para atrás para no perder de vista al cantante, que se decantaba por ocultar parte de su rostro con una gorra, aunque mostrando un rostro muy contento como ya hizo semanas antes cuando la prensa le preguntó por este presunto romance.

Sea como fuere, cabe destacar que estas fotografías tan solo son una prueba más de una historia que empezaba poco después de que la creadora de contenido pusiera punto final a su matrimonio con Risto Mejide. Desde ese momento, han sido muchas las ocasiones en las que se ha pillado a ambos protagonistas haciendo gala de ciertas actitudes cariñosas que demuestran que entre ellos hay algo más que una amistad. Una de las últimas ocurría recientemente, cuando los dos viajaban a Ciudad de México en compañía de otros allegados. Un momento en el que, aunque no compartieron imágenes conjuntas, Álvaro no tuvo reparo en comentar a su supuesta nueva pareja una de las instantáneas que posteó en su cuenta de Instagram, aclarando así que poco o nada queda ya del silencio que en un primer momento seguían, para dar paso a una felicidad que no puede ocultarse por mucho que se empeñen en hacerlo.