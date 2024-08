Natalia Almarcha ha vuelto a dar un paso al frente para hablar, sin tapujos, de su situación sentimental. Y es que, todo apunta a que la farmacéutica y Risto Mejide han vuelto a tomar la decisión de poner fin a su mediática historia de amor. Una relación que se dio a conocer después de que el publicista se separara de Laura Escanes.

El próximo amor de Natalia Almarcha

A través de un storie de Instagram, Natalia Almarcha ha contestado a un internauta. «¿Natalia a mi no me contestas porque no tengo la cartera llena o qué?», escribe un usuario. Seguidamente, Almarcha responde con un largo listado de exigencias que tiene que tener su próximo amor.

«No contesto a ningún chico porque no quiero dar pie a nada. El nivel económico me da bastante igual. Me gano bien la vida con la farmacia para que no me falte le falte de nada a mi pareja. Lo mismo pienso del físico», ha comenzado diciendo en el escrito.

Por otro lado, asegura que, ahora, «está muy bien». «Eso no quita que si el día de mañana encuentro a alguien que…», ha proseguido antes de indicar qué tiene que tener su pareja del futuro.

«Tenga un mínimo de cultura. Tenga estudios. Le guste la música clásica. Toque instrumentos. Le guste ir conmigo a museos de historia y arte», ha proseguido. «Le gusten las películas en blanco y negro (yo no veo otra cosa), pinte o tatúe, le gusten los perros, sepa escribir sin faltas de ortografía», ha añadido.

Además, también ha hecho hincapié en que la persona que encuentre le debe dar estabilidad porque pasa muchas horas trabajando. «Necesito que tengo paz al llegar a casa», ha explicado sobre este asunto. Lejos de quedarse ahí, la farmacéutica ha continuado enumerando las cualidades que busca.

«Que sepa dialogar sin perder las formas, sea leal, fiel, no salga de fiesta, no fume, juegue al golf conmigo, maduro, que sepa escuchar, le guste viajar, sea cariñoso», ha finalizado. «Entonces será el momento de preocuparme. Hasta entonces, prefiero centrarme en mi», ha recalcado sobre la situación sentimental que atraviesa actualmente.

Varias idas y venidas

El romance de Risto Mejide y Natalia Almarcha salió a la luz en 2022. Desde entonces, han sido varias las ocasiones en las que la sombra de la ruptura ha acechado sobre su comentada historia de amor. De hecho, en las últimas semanas los rumores de crisis planeaban sobre sus nombres. Asimismo, hasta el pasado mes de julio sí que mantenían una relación, dado que asistieron juntos al Festival Starlite, que se celebra cada año en Marbella.